Британия перестала сотрудничать с США по одному вопросу CNN: Британия перестала передавать США разведданные из-за атак в Карибском море

Великобритания прекратила передачу разведывательной информации Соединенным Штатам о судах в Карибском море, подозреваемых в перевозке наркотиков, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Решение Лондона связано с нежеланием участвовать в американских военных операциях, которые оцениваются как незаконные.

Соединенное Королевство больше не делится разведывательной информацией с США о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Карибском море, поскольку не хочет быть соучастником военных ударов США и считает эти нападения незаконными, — указывается в сообщении.

Такое решение отражает растущий скептицизм британской стороны в отношении военной кампании США в регионе. По данным телеканала, в результате ударов американских вооруженных сил по судам, подозреваемым в наркоперевозках, погибли 76 человек.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк охарактеризовал эти действия как нарушение международного права, приравняв их к внесудебным казням. Источники указывают, что Великобритания разделяет данную правовую оценку.

Пентагон, Белый дом и посольство Великобритании в Вашингтоне отказались комментировать эту ситуацию. В последние недели США активизировали военные операции в Карибском море, уничтожая катера, предположительно перевозящие наркотики.

Ранее сообщалось, что США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подлодки и тысячи военных. Американские силы в Карибском море включают восемь боевых кораблей, судно специального назначения и атомную ударную подводную лодку.