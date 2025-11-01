Стало известно, какую технику США направили к Венесуэле WP: группировка США в Карибском море включает восемь кораблей и подлодку

Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подлодки и тысячи военных, сообщает The Washington Post. Согласно информации издания, силы США в Карибском море включают восемь боевых кораблей, судно специального назначения и атомную ударную подводную лодку.

Как отмечает газета, масштабное наращивание военного присутствия свидетельствует о подготовке Вашингтона к расширению операций в регионе. На следующей неделе группировка усилится за счет авианосца USS Gerald R. Ford с тремя кораблями сопровождения и более чем 4000 военнослужащих, сообщили в издании.

В материале говорится, что анализ спутниковых снимков также показал переброску бомбардировщиков вдоль венесуэльского побережья и усиление американских баз в регионе, включая размещение истребителей F-35 в Пуэрто-Рико.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность нанесения ударов по военным объектам, аэропортам и портам Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком. Однако Трамп позже заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле.