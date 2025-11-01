Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 15:16

Стало известно, какую технику США направили к Венесуэле

WP: группировка США в Карибском море включает восемь кораблей и подлодку

USS Gerald R. Ford USS Gerald R. Ford Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подлодки и тысячи военных, сообщает The Washington Post. Согласно информации издания, силы США в Карибском море включают восемь боевых кораблей, судно специального назначения и атомную ударную подводную лодку.

Как отмечает газета, масштабное наращивание военного присутствия свидетельствует о подготовке Вашингтона к расширению операций в регионе. На следующей неделе группировка усилится за счет авианосца USS Gerald R. Ford с тремя кораблями сопровождения и более чем 4000 военнослужащих, сообщили в издании.

В материале говорится, что анализ спутниковых снимков также показал переброску бомбардировщиков вдоль венесуэльского побережья и усиление американских баз в регионе, включая размещение истребителей F-35 в Пуэрто-Рико.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность нанесения ударов по военным объектам, аэропортам и портам Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком. Однако Трамп позже заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле.

Венесуэла
США
лодки
подлодки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У ВСУ появились новые колесные танки
Экономист ответил, есть ли у россиян шанс вернуть средства со счетов в ЕС
Иерей объяснил, почему мужчины бывают «дурными и страшными»
«Привыкли грабить»: сенатор о блокировке счетов россиян в европейском банке
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.