31 октября 2025 в 11:37

Названы объекты в Венесуэле, по которым США могут нанести удары

WSJ: США могут ударить по аэропортам Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком

Фото: Department of Defense/Global Look Press

США могут нанести удары по военным объектам, аэропортам и портам Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В издании отметили, что глава Белого дома Дональд Трамп пока не принял окончательное решение по атакам.

США готовятся нанести удары по военным объектам Венесуэлы, используемым для наркоторговли, — говорится в сообщении.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вооруженные силы США нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана. Он пояснил, что цель была связана с наркоторговлей.

До этого сенатор Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп намерен расширить военные удары по Венесуэле, включив в них действия на сухопутной территории. Политик уточнил, что данную инициативу рассмотрят в конгрессе в ближайшее время, добавив о потенциальной возможности военной операции в Колумбии.

Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что армия страны располагает пятью тысячами ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях ПВО. Он подчеркнул, что вооруженные силы готовы распределить операторов ПЗРК по всей территории государства, чтобы гарантировать «мир, стабильность и спокойствие народа».

