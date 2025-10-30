Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 06:33

США нанесли удар по нарколодке в Тихом океане

Хегсет: США нанесли удар по судну наркоторговцев в восточной части Тихого океана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы США нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X. Согласно его заявлению, цель была связана с наркоторговлей.

По указанию президента (США. — NEWS.ru) Дональда Трампа министерство войны совершило летальный кинетический удар по еще одному судну, перевозившему наркотики в восточной части Тихого океана, — сказано в публикации.

Ранее ВС США успешно провели операцию по уничтожению судна, которое использовалось для транспортировки наркотиков. Инцидент произошел в международных водах вблизи побережья Венесуэлы. Отмечается, что американские военные не пострадали.

До этого сенатор Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп намерен расширить военные удары по Венесуэле, включив в них действия на сухопутной территории. Парламентарий уточнил, что данную инициативу рассмотрят в конгрессе в ближайшее время, добавив о потенциальной возможности военной операции в Колумбии.

Кроме того, Трамп объявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. По его словам, Штаты обладают самым крупным арсеналом вооружений такого типа.

