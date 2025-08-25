Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Российский суд вынес приговор наркоторговцу из Колумбии

В Москве суд приговорил к 19 годам колумбийца Рамиреса по делу о наркоторговле

Гражданина Колумбии Карлоса Альберто Муньоса Рамиреса признали виновным в организации международной наркоторговли и приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей, передает Генпрокуратура. Такое решение принял Московский областной суд.

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Колумбия Муньоса Рамиреса Карлоса Альберто по пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств, совершенная в крупном и особо крупном размерах, организованной группой), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная в крупном и особо крупном размерах, организованной группой), — сказано в сообщении.

На суде было доказано, что в июле 2016 года фигурант руководил организованной группой, которая переслала более 2,3 килограмма наркотиков из Колумбии в Шереметьево и около одного килограмма запрещенных веществ из Парагвая во Внуково.

Муньос находился в международном розыске с 2017 года, а в мае прошлого года колумбийские власти удовлетворили запрос российской Генпрокуратуры о его выдаче. В декабре этого же года он был экстрадирован в РФ.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что ливанского наркоторговца Джозефа Адчити экстрадируют из Перу в Россию после 10 лет розыска. По данным следователей, обвиняемый занимался контрабандой и сбытом наркотиков.

