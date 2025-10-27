В США раскрыли детали новой операции Трампа против Венесуэлы Сенатор Грэм сообщил о планах Трампа расширить военные удары против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп планирует расширить военные удары против Венесуэлы, включая действия на ее сухопутной территории, заявил сенатор Линдси Грэм. Эту инициативу обсудят в конгрессе в ближайшие дни. Военная операция также возможна в Колумбии.

В конгрессе будет проведен брифинг о возможном расширении военных операций с моря на сушу. Я поддерживаю эту идею, — отметил Грэм.

Ранее аналитик Игорь Коротченко объяснил, что договор между Москвой и Каракасом носит экономический характер и не подразумевает оказание военной помощи в случае вооруженного конфликта Венесуэлы с США. По его словам, характер двусторонних отношений с этой страной имеет иную основу, нежели с Северной Кореей.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро между тем заявил, что армия страны располагает пятью тысячами ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях ПВО. По его словам, вооруженные силы готовы распределить операторов ПЗРК по всей территории государства, чтобы гарантировать «мир, стабильность и спокойствие народа».