31 октября 2025 в 19:23

Трамп раскрыл карты насчет ударов по Венесуэле

Трамп не планирует наносить удары по Венесуэле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не планирует наносить удары по территории Венесуэлы. Так он ответил на вопрос журналистов о планах атаковать территорию Венесуэлы, передает Reuters.

Нет, — сказал Трамп.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что США могут нанести удары по военным объектам, аэропортам и портам Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком. Глава Белого дома пока не принял окончательное решение по атакам, сказано в статье.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп намерен расширить военные удары по Венесуэле, включив в них действия на сухопутной территории. Политик уточнил, что данную инициативу рассмотрят в конгрессе в ближайшее время, добавив о потенциальной возможности военной операции в Колумбии.

Тем временем мэр японского города Нагасаки Сиро Судзуки заявил, что Трамп не может претендовать на Нобелевскую премию мира, если Америка возобновит ядерные испытания. Он подчеркнул, что действия Трампа препятствуют усилиям людей, стремящихся к миру без ядерного оружия, в том числе тех, кто пережил трагические последствия атомных бомбардировок.

Дональд Трамп
политика
США
Венесуэла
