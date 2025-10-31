Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 15:39

Мэр Нагасаки резко отреагировал на слова Трампа о ядерных испытаниях

Мэр Нагасаки: Трамп не заслуживает премии мира, если США начнут испытания ЯО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Harrison Koeppel

Президент США Дональд Трамп не может претендовать на Нобелевскую премию мира, если Америка возобновит ядерные испытания, заявил мэр японского города Нагасаки Сиро Судзуки в эфире телеканала Asahi TV. Он подчеркнул, что действия Трампа препятствуют усилиям людей, стремящихся к миру без ядерного оружия, в том числе тех, кто пережил трагические последствия атомных бомбардировок.

Это совершенно неприемлемо. Если ядерные испытания действительно будут незамедлительно возобновлены, это было бы недостойно Нобелевской премии мира, — прокомментировал Судзуки.

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия, так как США имеют крупнейший арсенал таких вооружений. По его словам, Россия занимает по этому показателю второе место, Китай отстает, но может догнать за пять лет. Трамп отметил, что в связи с испытаниями других стран США начинают испытания на равных условиях.

До этого бывший член комиссии ООН Игорь Никулин заявил, что приказ Трампа о ядерном оружии может быть информационным отвлекающим маневром от испытаний российской системы «Буревестник». По его мнению, США понадобится два-три года для возобновления испытаний. Эксперт также отметил, что в США банкротство компании Westinghouse Electric, занимавшейся ядерной энергетикой, привело к ее поглощению компанией Electrolux.

Дональд Трамп
Нобелевская премия
ядерное оружие
испытания
