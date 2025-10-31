Политолог рассказал, когда США смогут возобновить ядерные испытания Политолог Никулин: США понадобится три года для возобновления ядерных испытаний

Приказ главы Белого дома Дональда Трампа может быть просто информационным шумом, призванным отвлечь общественность от испытаний российского «Буревестника», рассказал 360.ru бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт и политолог Игорь Никулин. Он считает, что США потребуется около двух-трех лет, чтобы возобновить испытания.

Это какой-то информационный шум. Не более того. Потому что все, что Трамп говорит, надо делить даже не на два или три, а на десять примерно, — заявил Никулин.

Политолог рассказал, что в Штатах всего одна компания занималась ядерной повесткой. По его словам, монополисты Westinghouse Electric обанкротились, после чего их перекупила компания Electrolux.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США необходимо периодически проводить испытания ядерного оружия. По его словам, это нужно, поскольку Россия и Китай достигли больших высот в данном направлении.