Ушаков назвал главную тему российско-американских контактов

Главной темой диалога между Россией и США в настоящее время остается Анкоридж, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, если следовать этой линии, можно выйти на мирное урегулирование украинского кризиса, сообщает ТАСС.

Темы не изменились. Тема главная — Анкоридж. Эта тема рабочая. И если следовать по этому пути, то можно прийти к мирному урегулированию, — сказал Ушаков

Он уточнил, что контакты сохраняются, но в ограниченном масштабе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США столкнулись с проблемами при попытке добиться от президента Украины Владимира Зеленского содействия мирному урегулированию. Он отметил, что американские власти в ходе саммита на Аляске заверяли в своей способности обеспечить сотрудничество лидера бывшей советской республики, однако на практике возникли сложности.

До этого дипломат говорил, что урегулирование конфликта на Украине требует обязательного учета интересов Российской Федерации. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость устранения первоначальных причин кризиса, на чем Москва настаивает постоянно. Он также констатировал, что вопрос принадлежности Крыма для России является окончательно решенным.