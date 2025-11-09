Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 10:55

Лавров назвал ключевые условия завершения украинского конфликта

Лавров: завершение конфликта на Украине невозможно без учета интересов России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Завершение украинского конфликта невозможно без учета интересов России, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, также необходимо искоренить первопричины кризиса, о чем неоднократно говорила Москва.

Завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин, — подчеркнул дипломат.

Также он отметил, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт. Лавров напомнил, что еще в марте 2014 года жители полуострова на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с РФ.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выразила мнение, что влияние украинского лобби в Конгрессе США является значительным фактором, который не стоит недооценивать при анализе позиции Вашингтона по урегулированию конфликта. По ее словам, администрация президента может меняться, но ключевую роль в формировании долгосрочного политического курса играют именно члены Конгресса.

