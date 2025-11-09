Лавров озвучил трудности США с Зеленским в вопросе мира на Украине

Соединенные Штаты столкнулись с проблемами при попытке добиться от президента Украины Владимира Зеленского содействия мирному урегулированию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с РИА Новости. Он отметил, что американские власти в ходе саммита на Аляске заверяли в своей способности обеспечить сотрудничество лидера бывшей советской республики, однако на практике возникли сложности.

Тогда (на саммите на Аляске. — NEWS.ru) американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира, — указал дипломат.

По информации Лаврова, в Евросоюзе и Великобритании предпринимаются попытки убедить Вашингтон отказаться от политико-дипломатических методов решения конфликта в пользу военного давления на Россию. Глава МИД заявил, что это фактически означает присоединение к «партии войны».

Ранее дипломат говорил, что урегулирование конфликта на Украине требует обязательного учета интересов Российской Федерации. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость устранения первоначальных причин кризиса, на чем Москва настаивает постоянно. Он также констатировал, что вопрос принадлежности Крыма для России является окончательно решенным.