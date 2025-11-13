Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 10:06

Ушаков раскрыл будущее саммита России и США в Будапеште

Ушаков: саммит России и США в Будапеште еще возможен

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что переговоры между РФ и США в Будапеште еще могут состояться. Однако точных сроков он не назвал, сообщил в Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

Будапештский саммит еще возможен, почему нет?заявил Ушаков Юнашеву.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», в связи с этим так и не состоялась встреча на высшем уровне с РФ в Будапеште. Кто передал документы американскому лидеру, дипломат не уточнил.

До этого Лавров указал, что Соединенные Штаты столкнулись с проблемами при попытке добиться от президента Украины Владимира Зеленского содействия мирному урегулированию. Он отметил, что американские власти в ходе саммита на Аляске заверяли в своей способности обеспечить сотрудничество лидера бывшей советской республики, однако на практике возникли сложности.

Также дипломат говорил, что урегулирование конфликта на Украине требует обязательного учета интересов Российской Федерации. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость устранения первоначальных причин кризиса, на чем Москва настаивает постоянно.

