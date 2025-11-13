В Молдавии приняли решение о судьбе Русского дома Парламент Молдавии одобрил в первом чтении решение о закрытии Русского дома

Парламент Молдавии в первом чтении одобрил денонсацию соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе, говорится на сайте законодательного органа. Решение поддержали депутаты от правящей Партии действия и солидарности и блока «Демократия дома».

Денонсировать соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров, — сказано в тексте законопроекта.

По информации ТАСС, во время заседания спикер парламента Игорь Гросу не предоставил слово для защиты Русского дома председателю Русской общины Людмиле Лащеновой, которая ожидала приглашения девять часов.

Ранее глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович рассказал, что историческая надпись времен Великой Отечественной войны в центре Кишинева в третий раз подверглась вандализму. Он отметил, что надпись советских саперов «Осмотрено. Мин нет. Л-т В. И. Кутепов», сохранившаяся на стене Национальной детской библиотеки, опять была закрашена. Надпись была отреставрирована в 2015 году.