13 ноября 2025 в 18:28

В Кишиневе снова попытались стереть надпись времен ВОВ

В Кишиневе снова закрасили историческую надпись, оставленную сапером в годы ВОВ

Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. Молдавские партизаны Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. Молдавские партизаны Фото: Абрам Кричевский / РИА Новости
Историческая надпись времен Великой Отечественной войны в центре Кишинева в третий раз подверглась вандализму, сообщил в Telegram-канале глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович. Он отметил, что надпись советских саперов «Осмотрено. Мин нет. Л-т В. И. Кутепов», сохранившаяся на стене Национальной детской библиотеки, опять была закрашена.

Историческое послание, которое по местному законодательству относится к регистру памятных табличек, уже дважды восстанавливалось после предыдущих актов порчи. Петрович отметил, что его организация почти месяц назад предлагала принять срочные меры по защите этого памятного объекта.

Надпись была отреставрирована в 2015 году: ее воссоздали по фотографиям аутентичной краской и защитили бронестеклом с антивандальной пленкой. Однако это защитное стекло исчезло в октябре 2025 года, после чего исторический объект стал систематически подвергаться порче.

Ранее стало известно, что власти Молдавии хотят демонтировать ряд советских мемориалов. Петрович утверждает, что первыми под удар могут попасть памятники Владимиру Ленину. Он также неоднократно обвинял Кишинев в том, что в стране на государственном уровне проводят политику героизации нацизма.

