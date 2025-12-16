Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 10:53

На футболке устроившего поножовщину в школе заметили послание о смерти

Устроивший поножовщину в школе надел футболку с надписью «Ничьи жизни не важны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На футболке 15-летнего подростка, устроившего нападение с ножом на Успенскую среднюю общеобразовательную школу в поселке Горки-2 Одинцовского округа, была обнаружена надпись на английском языке, сообщает Telegram-канал Baza. Утверждается, что на белой футболке черными буквами было написано «No Lives Matter», что переводится как «Ничьи жизни не важны».

Под этим названием существует радикальная организация. Она занимается пропагандой насилия, терроризма и уничтожения человечества.

Ранее в сети опубликованы кадры задержания ученика, предположительно совершившего нападение на сверстников в Успенской школе подмосковного Одинцово. По предварительной информации, в результате инцидента погиб один ребенок, несколько человек получили ранения. На видео видно, как подростка помещают в салон полицейского автомобиля. К месту происшествия прибыли три машины скорой помощи, два реанимобиля и шесть патрульных автомобилей.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru предположил, что подросток, напавший на элитную школу в поселке Горки-2, мог принести нож из дома. Он отметил, что подобное холодное оружие является общедоступным бытовым предметом.

