Криминалист ответил, откуда напавший на школу в Одинцово мог взять нож Криминалист Игнатов: напавший на школу в Одинцово мог принести нож из дома

Подросток, который совершил нападение на элитную школу, расположенную в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, мог принести нож из дома, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, подобное холодное оружие широко доступно в быту.

Откуда подросток, напавший на школу в Подмосковье, мог взять нож? Да они везде лежат. Где хочешь. В любом доме есть ножи. Тем более большие, для нарезки мяса, походов, охоты. Может отец у него охотник. Найти нож — не проблема. Он мог из дома взять. Охрана, конечно, в школе сработала халатно, по моему мнению, не досмотрели, — высказался Игнатов.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в элитной школе подмосковного поселка Горки-2 погиб один ребенок. По предварительным данным, еще два человека получили ранения.

До этого стало известно, что нападавший взял в заложники минимум одного ученика. По словам очевидцев, подозреваемый заперся вместе с ребенком в одном из кабинетов. При этом у него с собой был нож и перцовый баллончик.