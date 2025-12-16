Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 10:48

Криминалист ответил, откуда напавший на школу в Одинцово мог взять нож

Криминалист Игнатов: напавший на школу в Одинцово мог принести нож из дома

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подросток, который совершил нападение на элитную школу, расположенную в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, мог принести нож из дома, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, подобное холодное оружие широко доступно в быту.

Откуда подросток, напавший на школу в Подмосковье, мог взять нож? Да они везде лежат. Где хочешь. В любом доме есть ножи. Тем более большие, для нарезки мяса, походов, охоты. Может отец у него охотник. Найти нож — не проблема. Он мог из дома взять. Охрана, конечно, в школе сработала халатно, по моему мнению, не досмотрели, — высказался Игнатов.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в элитной школе подмосковного поселка Горки-2 погиб один ребенок. По предварительным данным, еще два человека получили ранения.

До этого стало известно, что нападавший взял в заложники минимум одного ученика. По словам очевидцев, подозреваемый заперся вместе с ребенком в одном из кабинетов. При этом у него с собой был нож и перцовый баллончик.

