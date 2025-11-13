Донецк оказался под ударом беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины попытались ударить по Донецку, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

В агентстве уточнили, что звуки беспилотников раздавались сразу в нескольких районах города. Для отражения атак в Донецке работает ПВО. Глава города Алексей Кулемзин в Telegram-канале также подтвердил факт нападения БПЛА и призвал местных жителей спрятаться в укрытие.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что российские военные сбили четыре беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря в районе Севастополя. Он информировал, что силы ПВО сработали, уничтожив дроны на значительном расстоянии от берега.

Перед этим пожилая пара пострадала при ударе беспилотника ВСУ по жилому дому в Первомайском округе. В результате атаки загорелась летняя кухня. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пострадавших доставили в больницу. Спасатели оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что Вооруженные силы Украины в ходе ночного налета беспилотников на Крым вели атаку с разных направлений. По его информации, российские силы ПВО сбили 25 дронов в районе Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории. Минобороны России не комментировало эту информацию.