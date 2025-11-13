Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 19:17

Российские системы ПВО предотвратили атаку ВСУ на Севастополь

Развозжаев: над Черным морем сбили четыре украинских беспилотника

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские военные сбили четыре беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он информировал, что силы ПВО сработали, уничтожив дроны на значительном расстоянии от берега.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, — уточнил губернатор.

Перед этим пожилая пара пострадала при ударе беспилотника ВСУ по жилому дому в Первомайском округе. В результате атаки загорелась летняя кухня. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пострадавших доставили в больницу. Спасатели оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что Вооруженные силы Украины в ходе ночного налета беспилотников на Крым вели атаку с разных направлений. По его информации, российские силы ПВО сбили 25 дронов в районе Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории. Минобороны России не комментировало эту информацию.

БПЛА
Крым
Севастополь
Черное море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выжигающее километры оружие подготовили к мести за генерала Кириллова
Появились две версии схем с обналичиванием $4 млн «кошельком» Зеленского
В Госдуме объяснили цель закона о конфискации цифровой валюты
В МИД раскрыли, с кем Россия готова вести диалог в Германии
Самую популярную машину в зоне СВО сделали беспилотной
Чиновника-коррупционера лишили недвижимости на 138 млн рублей
С 2026 года банки будут проверять переводы по обновленным правилам
Украинец одним жестом на видео ответил оператору БПЛА на СВО
Санкции Латвии, мнение об СВО, тайный брак: как живет Александр Олешко
Пытки утюгом и зарезанный шестилетний сын: главные ЧП дня
Аналитик объяснил интерес Запада к заблокированным российским СМИ
Стало известно, где SHAMAN выступит перед Новым годом
На борту севшего в Калининграде самолета может находиться глава МАГАТЭ
В МИД рассказали об отношениях Москвы и Берлина
Фигурирующий в деле Миндича Умеров не торопится возвращаться на Украину
Делай мужу регулярно: горбуша в духовке с апельсиновым вкусом
Ветеранам СВО дадут право на дополнительный отпуск
Российские системы ПВО предотвратили атаку ВСУ на Севастополь
В Италии отменили визит в Вашингтон для покупки оружия для Украины
Алкоголизм, депрессия, восемь лет тюрьмы: где сейчас актриса Яна Троянова
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.