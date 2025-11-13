Российские системы ПВО предотвратили атаку ВСУ на Севастополь Развозжаев: над Черным морем сбили четыре украинских беспилотника

Российские военные сбили четыре беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он информировал, что силы ПВО сработали, уничтожив дроны на значительном расстоянии от берега.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, — уточнил губернатор.

Перед этим пожилая пара пострадала при ударе беспилотника ВСУ по жилому дому в Первомайском округе. В результате атаки загорелась летняя кухня. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пострадавших доставили в больницу. Спасатели оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что Вооруженные силы Украины в ходе ночного налета беспилотников на Крым вели атаку с разных направлений. По его информации, российские силы ПВО сбили 25 дронов в районе Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории. Минобороны России не комментировало эту информацию.