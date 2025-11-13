Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 13:03

Купюры с ядом, БПЛА в Орле, беспилотные катера: ВСУ атакуют РФ 13 ноября

В ночь на 13 ноября ПВО сбила над РФ 130 украинских беспилотников. Жители Орла сообщили более чем о 10 взрывах. С начала года от украинских ударов пострадали несколько тысяч россиян. Дроны противника сбрасывают пропитанные ядом купюры. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими российскими регионами сбили украинские беспилотники

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 130 дронов противника.

По данным ведомства, по 32 БПЛА было сбито над Курской и Белгородской областями, 20 — над Воронежской, 17 — над акваторией Черного моря, семь — над Крымом, шесть — над Орловской областью, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Тамбовской областью, три — над Ростовской, два — над Брянской, по одному — над Тульской и Московской областями.

Жители Орла сообщили о более чем 10 взрывах, раздавшихся утром 13 ноября. По словам очевидцев, обломки одного из беспилотников рухнули на парковку рядом с жилыми домами и повредили несколько машин. Местные жители также сообщили, что в окнах квартир дребезжали стекла, в некоторых районах звучала тревожная сирена.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как беспилотные катера ВСУ пытались атаковать Туапсе

Российские военные отразили атаку беспилотных катеров в акватории Черного моря у побережья Туапсе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. При уничтожении одного из дронов в селе Вольном произошел взрыв, в результате чего были повреждены стекла в пяти жилых домах.

В сообщении отмечается, что жертв и пострадавших в результате атаки нет. Специальные комиссии были направлены в населенный пункт для оценки масштабов повреждений и оказания помощи местным жителям.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Сколько мирных граждан РФ пострадали от ударов ВСУ

С начала 2025 года в результате атак украинских БПЛА пострадали 3205 человек, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, из них 195 детей.

«Погибли 392 человека, включая 22 несовершеннолетних. <…> То есть каждый третий из четырех пострадавших — это жертва ударов БПЛА. А количество, если сравнивать, к примеру, июль и сентябрь, увеличилось где-то примерно на треть», — говорится в заявлении.

Общее число мирных жителей, погибших с начала специальной военной операции, достигло 7175 человек, добавил Мирошник. Количество раненых гражданских возросло до 17 617.

В Запорожье дроны ВСУ сбрасывают денежные купюры с ядом

На Запорожском направлении дроны ВСУ сбрасывают пропитанные ядом купюры, рассказал РИА Новости командир роты с позывным Физрук. По его словам, этот яд крайне опасен.

«Противник использует дроны, с которых сбрасывает денежные купюры, пропитанные ядом. Если взять их без перчаток, яд через кожу быстро попадает в кровь, и человек через короткое время становится „двухсотым“», — сказал боец.

