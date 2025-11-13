Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 10:47

Российские военные отразили атаку безэкипажных катеров в районе Туапсе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные отразили атаку беспилотных катеров в акватории Черного моря у побережья Туапсе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. При уничтожении одного из дронов в селе Вольном произошел взрыв, в результате которого повреждены стекла в пяти жилых домах.

В сообщении сказано, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Специальные комиссии уже направлены в населенный пункт для оценки масштабов повреждений и оказания необходимой помощи местным жителям.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 13 ноября. Массированный налет затронул 12 российских областей. Наибольшая активность дронов была зафиксирована над Курской областью, где был уничтожен 31 БПЛА.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что обстрелы приграничных российских регионов, в том числе Белгородской, Курской, Брянской и Орловской областей, значительно сократятся после выхода ВС РФ к Сумам. По его словам, атаки со стороны ВСУ носят несистемный характер и связаны с оперативной возможностью переброски сил и средств.

атаки
катера
Туапсе
Черное море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта реальная ситуация по гриппу в Москве
«Ничего не соображает»: ветеран ЦСКА осудил Карпина за матч против Перу
Уловка фальшивого пилота обернулась крупным скандалом в Литве
Роботы-собаки начали помогать в борьбе с лесными пожарами
В Совфеде увидели в заявлении Пескова подтверждение мирных намерений России
«Важнейший вопрос»: раскрыто, почему США отказались конфисковать активы РФ
В МИД РФ высказались о возможном отказе ЕС в помощи Украине из-за коррупции
Памятник Сталину может появиться в одном из городов России
Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу
Врач объяснила, что грозит тем, кто ходит зимой без шапки
Савичева раскрыла нюансы специфики шоу-бизнеса
ЕК передаст Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России
«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу
ЕС решил поддержать Киев на плаву новыми миллиардами
Людоед устроился в морг для поедания человеческой плоти
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с звучавшим накануне СВО словом
Девушка откусила парню язык во время поцелуя
Девочка подала тревожный сигнал о помощи во время съемок шоу «Школа»
В одной из арабских стран могут заработать карты «Мир»
Бывший российский мэр погиб в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.