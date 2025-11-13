Российские военные отразили атаку безэкипажных катеров в районе Туапсе

Российские военные отразили атаку беспилотных катеров в акватории Черного моря у побережья Туапсе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. При уничтожении одного из дронов в селе Вольном произошел взрыв, в результате которого повреждены стекла в пяти жилых домах.

В сообщении сказано, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Специальные комиссии уже направлены в населенный пункт для оценки масштабов повреждений и оказания необходимой помощи местным жителям.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 13 ноября. Массированный налет затронул 12 российских областей. Наибольшая активность дронов была зафиксирована над Курской областью, где был уничтожен 31 БПЛА.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что обстрелы приграничных российских регионов, в том числе Белгородской, Курской, Брянской и Орловской областей, значительно сократятся после выхода ВС РФ к Сумам. По его словам, атаки со стороны ВСУ носят несистемный характер и связаны с оперативной возможностью переброски сил и средств.