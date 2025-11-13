Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 08:11

Российские ПВО за ночь сбили свыше сотни БПЛА

Минобороны РФ: силы ПВО обезвредили за ночь 130 украинских беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 13 ноября, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Массированный налет затронул 12 российских областей.

Наибольшая активность дронов была зафиксирована над Курской областью, где был уничтожен 31 БПЛА. Над Воронежской областью системы ПВО сбили 21 дрон противника, а над Белгородской областью — 14 дронов.

Десять дронов уничтожили над Брянской областью, по девять — над Орловской, Тамбовской и Тульской областями. По шесть БПЛА сбили над Ярославской и Липецкой областями, пять — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, три — над Калужской, два — над Рязанской областями и один беспилотник — над Московским регионом.

Ранее жители Орла сообщили о более 10 взрывах, раздавшихся утром из-за атаки ВСУ, — обломки одного из беспилотников рухнули на парковку рядом с жилыми домами и повредили несколько машин. По словам очевидцев, они видели яркие вспышки в небе и слышали сильные взрывы. Во время атаки в окнах квартир дребезжали стекла, а в некоторых районах звучала тревожная сирена.

