13 ноября 2025 в 07:31

Более 10 взрывов прогремело в российском городе на фоне атаки ВСУ

Жители Орла сообщили о более 10 взрывах, раздавшихся утром из-за атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Орла сообщили о более 10 взрывах, раздавшихся утром из-за атаки ВСУ, — обломки одного из беспилотников рухнули на парковку рядом с жилыми домами и повредили несколько машин, передает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, они видели яркие вспышки в небе и слышали сильные взрывы (особенно в 06:20 по местному и московскому времени). В Минобороны эту информацию не комментировали.

В материале сказано, что в период атаки в окнах квартир дребезжали стекла, а в некоторых районах звучала тревожная сирена. По предварительной информации, уничтожено несколько воздушных целей, пострадавших нет. До этого в регионе была объявлена ракетная опасность, местное правительство попросило граждан укрыться и не подходить к окнам.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 22 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, по восемь и четыре БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Ставропольского края соответственно, по три — над Орловской и Брянской областями.

орел
ВСУ
атаки
взрывы
