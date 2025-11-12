Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 07:24

Стало известно, сколько БПЛА сбили в российским небе за ночь

Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над российскими регионами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 22 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, восемь и четыре БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Ставропольского края соответственно, по три — над Орловской и Брянской областями.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 11 ноября до 07:00 мск 12 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата, — сказано в сообщении.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали два БПЛА над территорией Тульской области. По одному беспилотнику сбили над территориями Калужской области и Московского региона.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что подразделения ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. В результате атаки были повреждены многоквартирный дом и стекла соседних зданий.

