Военэксперт ответил, когда могут сократиться обстрелы Белгорода и Курска

Обстрелы приграничных российских регионов, в том числе Белгородской, Курской, Брянской и Орловской областей, значительно сократятся после выхода ВС РФ к Сумам, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, атаки со стороны Вооруженных сил Украины носят несистемный характер и связаны с оперативной возможностью переброски сил и средств.

Я думаю, нет, [обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ не сократятся]. Эта террористическая деятельность Украины не носит системного характера. По мере возможности переброски войск они обстреливают наши позиции. Я думаю, что только когда мы передвинем фронт в Сумы, выйдем туда, углубимся, а затем перейдем на Чернигов, тогда интенсивность обстрелов Белгородской, Орловской, Курской и Брянской областей снизится намного, — пояснил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 37 украинских беспилотников над регионами России. 10 и восемь БПЛА уничтожили над Крымом и территорией Саратовской области соответственно, семь — над Орловской областью, еще по три — над Липецкой и Ростовской областями и над акваторией Черного моря.