Операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет» успешно поражают артиллерийские системы ВСУ на Северском направлении, сообщил военнослужащий с позывным Скромный. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 13 ноября?
ВС РФ раскрыли детали уничтожения немецкой САУ
Российский военный подтвердил уничтожение самоходной артиллерийской установки немецкого производства.
«В основном ведем контрбатарейную борьбу — выискиваем и уничтожаем артиллерию. Самая жирная (цель, которую мы уничтожили. — NEWS.ru), скорее всего, — это немецкая самоходная установка, 155-й калибр. Также (неоднократно. — NEWS.ru) уничтожали танки», — сказано в сообщении.
Боец отметил, что современное программное обеспечение позволяет боеприпасам точно поражать различные цели, от зданий до тяжелобронированной техники. «Ланцет» способен функционировать в автоматическом режиме, когда оператор только контролирует процесс поражения выбранной цели, подчеркнул источник.
В ДНР рассказали, как проходит зачистка Красноармейска
Вооруженные силы России зачистили Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ на 90%, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.
«Да, действительно, Красноармейск на 90% зачистили от вооруженных формирований Украины. Остатки прячутся по подвалам городской застройки лишь на небольшом участке», — пояснил Кимаковский.
Украинские военные оставили Ровнополье
Украинские военные оставили населенный пункт Ровнополье в Запорожской области, сообщили Силы обороны юга Украины на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В связи с интенсивным обстрелом украинских позиций было принято решение о передислокации личного состава.
«С целью сохранения жизни личного состава украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи», — говорится в сообщении ведомства.
Элитные морпехи ВСУ сдались в плен под Красноармейском
Бойцы элитного подразделения морской пехоты ВСУ сдались в плен российским войскам под Красноармейском (Покровском) после нескольких дней выживания в окружении, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, военнослужащие 38-й бригады были вынуждены питаться крысами после полного истощения запасов продовольствия. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
В материале сказано, что морские пехотинцы находились в окружении вместе с подразделениями 25-й десантной бригады, артиллеристами и теробороновцами. После прекращения поставок продовольствия дронами бойцы пытались прорваться через Димитров (Мирноград), но попали под огонь российской артиллерии и беспилотников.
Оставшиеся в живых украинские военные спрятались в укрытиях, где сначала доели остатки стандартных пайков, а затем перешли на употребление грызунов. По данным журналистов, несмотря на подготовку с западными инструкторами, морпехи смогли продержаться в полном окружении лишь три дня перед тем, как принять решение о сдаче в плен.
Читайте также:
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 ноября
Гниют заживо, как в Первую мировую: солдаты ВСУ гибнут от газовой гангрены
«Болезненное унижение»: в Европе признали полное превосходство РФ на СВО