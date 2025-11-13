Операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет» успешно поражают артиллерийские системы ВСУ на Северском направлении, сообщил военнослужащий с позывным Скромный. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 13 ноября?

ВС РФ раскрыли детали уничтожения немецкой САУ

Российский военный подтвердил уничтожение самоходной артиллерийской установки немецкого производства.

«В основном ведем контрбатарейную борьбу — выискиваем и уничтожаем артиллерию. Самая жирная (цель, которую мы уничтожили. — NEWS.ru), скорее всего, — это немецкая самоходная установка, 155-й калибр. Также (неоднократно. — NEWS.ru) уничтожали танки», — сказано в сообщении.

Боец отметил, что современное программное обеспечение позволяет боеприпасам точно поражать различные цели, от зданий до тяжелобронированной техники. «Ланцет» способен функционировать в автоматическом режиме, когда оператор только контролирует процесс поражения выбранной цели, подчеркнул источник.

В ДНР рассказали, как проходит зачистка Красноармейска

Вооруженные силы России зачистили Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ на 90%, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

«Да, действительно, Красноармейск на 90% зачистили от вооруженных формирований Украины. Остатки прячутся по подвалам городской застройки лишь на небольшом участке», — пояснил Кимаковский.

Украинские военные оставили Ровнополье

Украинские военные оставили населенный пункт Ровнополье в Запорожской области, сообщили Силы обороны юга Украины на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В связи с интенсивным обстрелом украинских позиций было принято решение о передислокации личного состава.

«С целью сохранения жизни личного состава украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи», — говорится в сообщении ведомства.

Элитные морпехи ВСУ сдались в плен под Красноармейском

Бойцы элитного подразделения морской пехоты ВСУ сдались в плен российским войскам под Красноармейском (Покровском) после нескольких дней выживания в окружении, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, военнослужащие 38-й бригады были вынуждены питаться крысами после полного истощения запасов продовольствия. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В материале сказано, что морские пехотинцы находились в окружении вместе с подразделениями 25-й десантной бригады, артиллеристами и теробороновцами. После прекращения поставок продовольствия дронами бойцы пытались прорваться через Димитров (Мирноград), но попали под огонь российской артиллерии и беспилотников.

Оставшиеся в живых украинские военные спрятались в укрытиях, где сначала доели остатки стандартных пайков, а затем перешли на употребление грызунов. По данным журналистов, несмотря на подготовку с западными инструкторами, морпехи смогли продержаться в полном окружении лишь три дня перед тем, как принять решение о сдаче в плен.

