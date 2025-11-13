Запад признает превосходство президента России Владимира Путина над европейскими лидерами. Итальянское издание Il Fatto Quotidiano назвало нынешнее состояние конфликта на Украине «болезненным унижением» для Европы. После успехов Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции европейцы вынуждены «униженно искать перемирия с Москвой». Действительно ли на Западе готовы признать свое поражение и в чем скрытый смысл публикации в итальянском издании, читайте в материале NEWS.ru.

Куда исчезла самоуверенная риторика европейских лидеров

Конфликт на Украине обернулся для Европы «болезненным унижением», считают авторы итальянского издания Il Fatto Quotidiano. По оценке газеты, Путин продемонстрировал свое превосходство над европейскими лидерами, которые ранее были уверены в своей непобедимости.

Журналисты отметили изменение позиции политиков из стран Евросоюза по отношению к Москве. Ранее европейские лидеры позволяли себе дерзкие требования о выводе российских войск с подконтрольных ей территорий, однако после успехов Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции они вынуждены искать пути к перемирию.

IFQ напоминает: на саммите «Большой двадцатки» 22 ноября 2023 года Путин призвал европейских лидеров к диалогу, чтобы положить конец конфликту. Тогда председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони ответила российскому лидеру, что единственным способом положить этому конец является безоговорочная капитуляция России, и призвала Путина вывести войска со всех подконтрольных России территорий, не требуя ничего взамен. Сегодня риторика политика резко изменилась. Мелони и министр обороны Италии Гвидо Крозетто притворяются, что всегда были умеренными и разумными, отмечает издание.

Что влияет на позицию европейцев по конфликту на Украине

То, что отношение к конфликту и его исходу в Европе резко изменилось, — это факт, сказал обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» политолог Владимир Корнилов, комментируя публикацию IFQ.

«В статье итальянского издания речь идет о том, что если в 2022–2023 годах подавляющее большинство „послушных“ европейцев заявляли, что Россия должна проиграть на поле боя, то сейчас практически никто об этом не говорит, — отметил аналитик в беседе с NEWS.ru. — Более того, они широко раскрывают глаза, когда им напоминают об этом, и категорически опровергают свою прежнюю позицию. Это уже изменение. В дальнейшем их позиция будет во многом определяться американским лидером Дональдом Трампом и развитием переговоров между Россией и США».

Что говорят о переговорах в Будапеште и Вашингтоне

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште остается актуальной. В эфире телеканала ATV политик выразил уверенность, что две страны способны договориться по украинскому вопросу.

«Могу сказать, что на повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште, большая мирная конференция в Будапеште», — сказал он.

При этом глава правительства Венгрии уточнил, что саммит может состояться позднее, чем обозначалось в первоначальных планах.

Трамп также заявил об «очень хороших шансах» на проведение встречи с российским лидером в Будапеште. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с Орбаном, отвечая на вопросы журналистов.

Как будут развиваться события на Украине после переговоров в Будапеште

Сдача Украиной всего Донбасса и затем начало миротворческого процесса на саммите Путин — Трамп в Будапеште, похоже, уже не за горами, считает немецкий политолог Александр Рар. Европейцы вынуждены будут согласиться с таким развитием ситуации на Украине, и они будут пытаться заполучить свое место в переговорном процессе.

«Есть такая опция, что Украину после территориального раздела примут в Евросоюз. Брюссель не может отстраниться от вложений новых денег в восстановление украинской экономики после войны, — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru. — Милитаризация против России продолжится, но не все европейские страны будут готовы на это раскошеливаться. В НАТО Украину не примут, но немцы и британцы будут предлагать индивидуальные военные соглашения с Киевом. Такое развитие наиболее вероятно, но только в случае проигрыша Украины в Донбассе. Альтернатива этому — и это предлагают кое-какие силы на Западе — ужесточение военных действий, усиленная поддержка Украины, чтобы та перенесла бы военные действия на территорию России».

В чем скрытый смысл публикации в итальянском издании

Запад по-прежнему хочет консолидироваться для ослабления России, убежден научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Это традиционный западный алармизм, который сопровождает всю спецоперацию с самого ее начала.

«Если сейчас Запад не консолидируется, никаких действий не предпримет, тогда русские войска уже будут в центре Европы, — раскрыл аналитик посыл авторов статьи в разговоре с NEWS.ru. — Значит, нужно консолидироваться, действовать бескомпромиссно, жестко, ультимативно. И тогда можно отбросить Россию назад и чуть ли ее не пошатнуть. Это смысл всех западных публикаций — так называемая русофрения, ненависть к России и желание ее ослабить. Запад хочет консолидироваться, иначе проиграет. Они думают, что если Украина падет, то следующим на очереди будет Запад. То есть, условно говоря, Украина — это последний форпост».

