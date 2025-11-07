Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 20:44

Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным в Будапеште

Трамп: шансы на встречу с Путиным в Будапеште очень хорошие

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших шансах» на проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов. Трансляцию мероприятия вел на YouTube журнал Forbes.

Всегда есть шанс. Очень хороший шанс, — сказал он.

Во время встречи американский лидер охарактеризовал Орбана как «великого лидера», однако оставил без ответа вопрос о возможных исключениях из санкционного режима для Венгрии. Речь шла о продолжении закупок будапештским правительством российского природного газа, что на данный момент противоречит действующим санкциям США.

Ранее спецпосланник Соединенных Штатов Стив Уиткофф сообщил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

