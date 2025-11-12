Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 04:00

Расист-извращенец: как Рютте стал главой НАТО, что говорил об РФ

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

В начале ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса готовиться к долгому противостоянию с Россией. Фактически он не сказал ничего нового — эта позиция давно стала мейнстримом европейской политики в отношении РФ. Однако эксперты считают, что, в отличие от своих коллег-временщиков — лидеров ЕС, Рютте является серьезным противником. Чем именно известен и почему опасен этот русофоб во главе НАТО — в материале NEWS.ru.

Как проявил себя Рютте в политике

За плечами Рютте — типичная карьера европейского политика, рассказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

«Рютте родился в многодетной протестантской семье, принадлежавшей к высшему среднему классу, изучал историю в престижном Лейденском университете, где присоединился к молодежной организации Народной партии за свободу и демократию, которую позже и возглавил. После учебы несколько лет поработал в бизнесе, а в 2002 году ушел на госслужбу и с головой погрузился в политику», — пояснил политолог.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (слева) получает молоток от своего предшественника Яна Петера Балкененде во время церемонии в здании парламента Нидерландов, 2010 год Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (слева) получает молоток от своего предшественника Яна Петера Балкененде во время церемонии в здании парламента Нидерландов, 2010 год Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По его словам, Рютте довольно быстро поднялся по чиновничьей и партийной лестнице и уже в 2010 году, после парламентских выборов, был назначен премьер-министром Нидерландов. «Отличительной чертой Рютте является его умение договариваться: во многом поэтому, пройдя через череду отставок и назначений, он оставался главой правительства до 2024 года — весьма длительный срок для парламентской монархии», — отметил Воробьев.

В годы премьерства Рютте правительство не раз сотрясали скандалы. Крупнейший из них — обвинение 10 тысяч семей в обмане при получении детских пособий. Деньги обязали вернуть государству, что привело к разводам, потере работы и банкротствам. Причем, как выяснилось, чиновники перед предъявлением требований о возврате осуществляли «расовый профайлинг» получателей. Пособия отбирались у тех, кто не был этническим европейцем. Оппозиция даже называла Рютте на волне скандала «новым Гитлером».

По итогам расследования правительство подало в отставку, но «непотопляемый» Рютте вновь возглавил кабинет.

В октябре 2024 года его назначили генеральным секретарем НАТО. Он первым делом призвал страны — члены организации увеличить расходы на оборону и укрепить восточный фланг Альянса.

Марк Рютте (слева) пожимает руку уходящему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу во время церемонии передачи полномочий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 2024 год Марк Рютте (слева) пожимает руку уходящему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу во время церемонии передачи полномочий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 2024 год Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Что известно о личной жизни Рютте

По словам Воробьева, Рютте можно назвать человеком «со странностями», что никак не помешало его продвижению на олимп европейской политики. «У Рютте нет детей и никогда не было пары. На протяжении десятков лет он живет один в доме и практически никогда не принимает гостей, что нетипично для жителя Нидерландов», — рассказал эксперт.

В одном из ранних интервью Рютте заявил, что любит ходить по дому обнаженным при задернутых шторах, а также хотел бы быть бисексуалом (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). «Все это породило разговоры о гомосексуализме (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru) Рютте», — сказал политолог.

Впрочем, по мнению Воробьева, в современной Европе склонность к извращениям — это преимущество при продвижении на высшие государственные посты. «Президент Франции Эммануэль Макрон бездетен и женат то ли на мужике, то ли на женщине, годящейся ему в матери. Британский премьер Кир Стармер на посту премьера не может сдержать свои гомосексуальные наклонности, а глава правительства Италии Джорджа Мелони, судя по всему, не может отказаться от наркотиков даже накануне важных государственных встреч», — напомнил он.

Кир Стармер и Марк Рютте Кир Стармер и Марк Рютте Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Почему Рютте ненавидит Россию

Рютте — один из самых агрессивных в Европе сторонников войны с Россией. Так, летом он призвал европейцев к «переходу к военному мышлению». По словам источников в его окружении, он пытался за счет обострения на фронте разрушить миротворческие настроения президента США Дональда Трампа и утверждал, что НАТО должна победить Россию на поле боя.

«История показывает, что Северная Америка и Европа вместе способны победить. Об этом знают и наши противники. <…> Не каждый конфликт кончается переговорами, мы выиграли и Вторую мировую, и холодную войну», — заявил Рютте в сентябре этого года.

«Объединенно-обедненная Европа» снова сделала ставку на создание агрессивного пояса русофобских режимов на западных границах России. Риторика Рютте — часть идеологического сопровождения этой фашизации западноевропейской части континента и мобилизации экстремистов реваншистского толка, которые уже проходят боевую обкатку на Украине», — такую оценку позиции генсека НАТО дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Генсек НАТО действительно поражен русофобией, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

«Он крайне негативно относится к России. Отчасти это связано с его нетрадиционной ориентацией. Отчасти — с идеологическим моментом, потому что голландцы всегда рассматривали отношения с Москвой именно через призму идеологии. Поэтому, когда генсек НАТО Рютте начинает нас критиковать за отношение к ЛГБТ и прочие подобные вещи, он это делает от души. Он делает, потому что он в это верит», — сказал Мирзаян NEWS.ru.

По мнению депутата Госдумы Николая Будуева, позиция главы Альянса связана с политической и исторической памятью его страны во Второй мировой войне. «Голландия, хоть и подвергалась бомбардировке, тем не менее поддерживала нацизм. Чего стоят легионы СС, состоящие из ее граждан. Кроме того, после умело разыгранной украинскими властями трагедии с малайзийским самолетом MH17 в 2014 году Нидерланды активно поддерживают санкции против России», — напомнил парламентарий NEWS.ru. По его мнению, Рютте вошел в раж, поддерживаемый и подогреваемый новоиспеченными представителями «украинского рейха».

Чем Рютте опасен для России

Несмотря на «стандартную» биографию и взгляды, Рютте все же отличается от своих собратьев по высшей лиге европейской политики, считает Воробьев.

«Когда он уже многие годы был премьер-министром Нидерландов, все равно жил в своем старом, купленном в молодости в ипотеку доме, скромно питался в одно и то же время в одних и тех же забегаловках, ездил на велосипеде или подержанной машине», — рассказал политолог.

По его словам, это было не позерство популиста, а сущность политика. «Именно поэтому он опасен для России на посту главы НАТО — он идейно и целеустремленно толкает Блок на войну с Россией. Плюс у него нет ни семьи, ни детей — ему совершенно нечего терять. Притом он еще и глуп, что делает его вдвойне опасным. Он прямо говорит: „Давайте не будем относиться к русским слишком серьезно“», — подытожил Воробьев.

