Расист-извращенец: как Рютте стал главой НАТО, что говорил об РФ

Расист-извращенец: как Рютте стал главой НАТО, что говорил об РФ

В начале ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса готовиться к долгому противостоянию с Россией. Фактически он не сказал ничего нового — эта позиция давно стала мейнстримом европейской политики в отношении РФ. Однако эксперты считают, что, в отличие от своих коллег-временщиков — лидеров ЕС, Рютте является серьезным противником. Чем именно известен и почему опасен этот русофоб во главе НАТО — в материале NEWS.ru.

Как проявил себя Рютте в политике

За плечами Рютте — типичная карьера европейского политика, рассказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

«Рютте родился в многодетной протестантской семье, принадлежавшей к высшему среднему классу, изучал историю в престижном Лейденском университете, где присоединился к молодежной организации Народной партии за свободу и демократию, которую позже и возглавил. После учебы несколько лет поработал в бизнесе, а в 2002 году ушел на госслужбу и с головой погрузился в политику», — пояснил политолог.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (слева) получает молоток от своего предшественника Яна Петера Балкененде во время церемонии в здании парламента Нидерландов, 2010 год Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По его словам, Рютте довольно быстро поднялся по чиновничьей и партийной лестнице и уже в 2010 году, после парламентских выборов, был назначен премьер-министром Нидерландов. «Отличительной чертой Рютте является его умение договариваться: во многом поэтому, пройдя через череду отставок и назначений, он оставался главой правительства до 2024 года — весьма длительный срок для парламентской монархии», — отметил Воробьев.

В годы премьерства Рютте правительство не раз сотрясали скандалы. Крупнейший из них — обвинение 10 тысяч семей в обмане при получении детских пособий. Деньги обязали вернуть государству, что привело к разводам, потере работы и банкротствам. Причем, как выяснилось, чиновники перед предъявлением требований о возврате осуществляли «расовый профайлинг» получателей. Пособия отбирались у тех, кто не был этническим европейцем. Оппозиция даже называла Рютте на волне скандала «новым Гитлером».

По итогам расследования правительство подало в отставку, но «непотопляемый» Рютте вновь возглавил кабинет.

В октябре 2024 года его назначили генеральным секретарем НАТО. Он первым делом призвал страны — члены организации увеличить расходы на оборону и укрепить восточный фланг Альянса.

Марк Рютте (слева) пожимает руку уходящему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу во время церемонии передачи полномочий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 2024 год Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Что известно о личной жизни Рютте

По словам Воробьева, Рютте можно назвать человеком «со странностями», что никак не помешало его продвижению на олимп европейской политики. «У Рютте нет детей и никогда не было пары. На протяжении десятков лет он живет один в доме и практически никогда не принимает гостей, что нетипично для жителя Нидерландов», — рассказал эксперт.

В одном из ранних интервью Рютте заявил, что любит ходить по дому обнаженным при задернутых шторах, а также хотел бы быть бисексуалом (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). «Все это породило разговоры о гомосексуализме (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru) Рютте», — сказал политолог.

Впрочем, по мнению Воробьева, в современной Европе склонность к извращениям — это преимущество при продвижении на высшие государственные посты. «Президент Франции Эммануэль Макрон бездетен и женат то ли на мужике, то ли на женщине, годящейся ему в матери. Британский премьер Кир Стармер на посту премьера не может сдержать свои гомосексуальные наклонности, а глава правительства Италии Джорджа Мелони, судя по всему, не может отказаться от наркотиков даже накануне важных государственных встреч», — напомнил он.

Кир Стармер и Марк Рютте Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Почему Рютте ненавидит Россию

Рютте — один из самых агрессивных в Европе сторонников войны с Россией. Так, летом он призвал европейцев к «переходу к военному мышлению». По словам источников в его окружении, он пытался за счет обострения на фронте разрушить миротворческие настроения президента США Дональда Трампа и утверждал, что НАТО должна победить Россию на поле боя.

«История показывает, что Северная Америка и Европа вместе способны победить. Об этом знают и наши противники. <…> Не каждый конфликт кончается переговорами, мы выиграли и Вторую мировую, и холодную войну», — заявил Рютте в сентябре этого года.

«Объединенно-обедненная Европа» снова сделала ставку на создание агрессивного пояса русофобских режимов на западных границах России. Риторика Рютте — часть идеологического сопровождения этой фашизации западноевропейской части континента и мобилизации экстремистов реваншистского толка, которые уже проходят боевую обкатку на Украине», — такую оценку позиции генсека НАТО дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Генсек НАТО действительно поражен русофобией, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Марк Рютте Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

«Он крайне негативно относится к России. Отчасти это связано с его нетрадиционной ориентацией. Отчасти — с идеологическим моментом, потому что голландцы всегда рассматривали отношения с Москвой именно через призму идеологии. Поэтому, когда генсек НАТО Рютте начинает нас критиковать за отношение к ЛГБТ и прочие подобные вещи, он это делает от души. Он делает, потому что он в это верит», — сказал Мирзаян NEWS.ru.

По мнению депутата Госдумы Николая Будуева, позиция главы Альянса связана с политической и исторической памятью его страны во Второй мировой войне. «Голландия, хоть и подвергалась бомбардировке, тем не менее поддерживала нацизм. Чего стоят легионы СС, состоящие из ее граждан. Кроме того, после умело разыгранной украинскими властями трагедии с малайзийским самолетом MH17 в 2014 году Нидерланды активно поддерживают санкции против России», — напомнил парламентарий NEWS.ru. По его мнению, Рютте вошел в раж, поддерживаемый и подогреваемый новоиспеченными представителями «украинского рейха».

Чем Рютте опасен для России

Несмотря на «стандартную» биографию и взгляды, Рютте все же отличается от своих собратьев по высшей лиге европейской политики, считает Воробьев.

«Когда он уже многие годы был премьер-министром Нидерландов, все равно жил в своем старом, купленном в молодости в ипотеку доме, скромно питался в одно и то же время в одних и тех же забегаловках, ездил на велосипеде или подержанной машине», — рассказал политолог.

По его словам, это было не позерство популиста, а сущность политика. «Именно поэтому он опасен для России на посту главы НАТО — он идейно и целеустремленно толкает Блок на войну с Россией. Плюс у него нет ни семьи, ни детей — ему совершенно нечего терять. Притом он еще и глуп, что делает его вдвойне опасным. Он прямо говорит: „Давайте не будем относиться к русским слишком серьезно“», — подытожил Воробьев.

Читайте также:

Наорал и выгнал: как Дональд Трамп унизил Зеленского на глазах всего мира

Тайна белого пакетика: что «кокаинист» Макрон привез нюхачу Зеленскому

«Фюрер Урсула». Почему Трамп унизил дочь фаната нацистов фон дер Ляйен

Вместо Черчилля и Тэтчер. ЕС правят кокаинисты и извращенцы, что случилось