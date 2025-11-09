На Западе осудили нелогичную и воинственную риторику Рютте

На Западе осудили нелогичную и воинственную риторику Рютте Мема: Рютте обеспокоен из-за ядерного потенциала РФ, но продолжает ей угрожать

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проявляет непоследовательность в своих действиях, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X. Такими словами он прокомментировал обеспокоенность политика из-за ядерного потенциала Москвы.

Рютте в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag высказал обеспокоенность относительно ядерной политики Российской Федерации. При этом он подчеркнул намерение Альянса усиливать демонстрацию собственного ядерного потенциала для сдерживания потенциальных противников.

Мема обратил внимание на двойственные подходы генсека НАТО. Политик напомнил, что ранее Министерство обороны Бельгии допускало возможность уничтожения России с применением ядерного оружия, однако Рютте не прокомментировал это заявление.

Похоже на то, что он забыл отчитать Министерство обороны Бельгии, заявившее, что якобы может уничтожить Россию ядерным оружием, — написал Мема.

По мнению политика, если руководство Североатлантического альянса действительно опасается эскалации, ему следует прекратить расширение НАТО и поставки вооружений Украине.

Ранее Рютте заявил о критической нехватке систем противовоздушной обороны в европейских странах Альянса. Он призвал увеличить потенциал ПВО на 400%, подтвердив решение НАТО активизировать инвестиции в оборонные нужды.