23 августа 2025 в 01:00

Вместо Черчилля и Тэтчер. ЕС правят кокаинисты и извращенцы, что случилось

Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Джорджа Мелони Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Джорджа Мелони Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Россия выступает против деструктивного подхода европейских лидеров к урегулированию ситуации на Украине и агрессивного нагнетания обстановки. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако, по мнению экспертов, «конструктив» со стороны нынешних руководителей стран ЕС невозможен в принципе. Почему вырождаются европейские элиты и что с этим делать — в материале NEWS.ru.

Как проявили себя лидеры Европы на встрече с Трампом

«Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие и, в общем-то, неэтичные попытки изменить позицию администрации президента Трампа и лично президента Соединенных Штатов», — заявил Лавров на пресс-конференции 20 августа, комментируя итоги встречи американского лидера с главами стран Евросоюза и Украины.

Чтобы понять, кто есть кто в евро-атлантической политике, вовсе не обязательно слушать и анализировать заявления и утечки в СМИ после саммита в Вашингтоне, рассказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. По его словам, достаточно было посмотреть видеохронику встречи.

Дональд Трамп, Владимир Зеленский Дональд Трамп, Владимир Зеленский Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

«Трамп откровенно глумится что над президентом Украины Владимиром Зеленским, что над другими европейскими лидерами, и они сами позволяют так с собой обращаться», — заявил эксперт. Он напомнил, что хозяин Белого дома, встречая Зеленского в ходе официального фотографирования, «кладет на него руку так, как будто берет за шкирку нашкодившего кота».

По мнению эксперта международного дискуссионного клуба «Валдай» политолога Андрея Кортунова, это связано как с личностными факторами, так и с политическими.

«Трампу, учитывая его характер, привычки, склад лидерства, удобнее говорить с сильными партнерами. Не только с Владимиром Путиным, но и с такими руководителями, как Реджеп Тайип Эрдоган, Нарендра Моди или Си Цзиньпин. Политики, у которых совершенно другой тип лидерства, если можно так сказать, ему безусловно чужды. Кроме того, мы знаем, что большинство этих людей еще год назад поддерживали Байдена и нелицеприятно отзывались о Трампе и возможности его прихода к власти», — рассказал Кортунов NEWS.ru.

По словам Воробьева, украинский лидер на встрече в Вашингтоне был «суетлив, его глаза бегали, и он постоянно „шмыгал“ носом, что многие связывают с его пристрастием к наркотикам».

Однако «королевой бала» оказалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Сидя рядом с главой США, она никак не могла контролировать свою мимику, вращала глазами так, будто находилась в измененном состоянии сознания. «Наркоманка. Идет ломка, руки прижаты к телу, а лицо и ноги выдают. Ну Италия, переплюнули Макрона с двумя корешами». «Наркоманка 100%, страшно за мир, когда такое у власти», — оценили ее поведение в Сети.

По мнению комментаторов, «в Европе нормальных людей не осталось, или в ней проводится специальный отбор лиц, на руководящие посты выдвигают всех больных и дурковатых».

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: IMAGO/Aaron Schwartz/Pool via/Global Look Press

Почему в Европе к власти пришли наркоманы, фрики, извращенцы и тупицы

По мнению Воробьева, «людей не обманешь, и все прекрасно видят». «Действительно, в Европе на протяжении десятилетий двигали людей с нарушениями в поведении и сниженными личностными качествами, чтобы они в один момент смели таких людей, как Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран, Гельмут Коль или Ангела Меркель, не говоря уже о лидерах предыдущего поколения», — рассказал эксперт.

По словам военного аналитика Александра Собянина, недостатки и пороки представителей нынешних европейских элит стали залогом их нахождения у власти.

«Наркомания, как в случае Зеленского, Мелони или, возможно, Фридриха Мерца, геронтофилия Эммануэля Макрона, когда его то ли жена, то ли мужик Брижит Макрон публично избивает перед журналистами, невоздержанность и тупость британского премьера Стармера, который не смог оставить в тайне свою связь с „эскортниками“ из Украины и не заплатил денег, — это все оказалось не недостатками, а конкурентными преимуществами при назначении на должности», — перечислил он в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, с одной стороны, ими легче управлять, их легче контролировать, а с другой — они делают то, что нужно США: уничтожают потенциал своих стран, предприятия переводят в Америку и сами готовы «размазать европейский паровоз о стену под названием Россия».

«Их специально отбирали для разрушения своих государств и народов», — пояснил Собянин.

Именно поэтому, указал Воробьев, услышать что-то конструктивное от «кокаинистов, косплеящих Наполеона Бонапарта, как Макрон, или Бенито Муссолини, как Мелони», но при этом «не годящихся им даже в подметки», невозможно.

Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Кир Стармер (первый ряд) Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Кир Стармер (первый ряд) Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, такое поведение связано и с тем, что в Европе снизилась роль личности в политике.

«Почему европейские лидеры стали мельчать? Взять, например, Макрона и де Голля — невозможно сравнивать. Или Черчилля и Стармера — не идут ни в какое сравнение. Конечно, Черчилль никогда не был другом Советского Союза, но он был очень сильным политиком. Ему нужно отдать должное. Таких людей, к сожалению, сейчас нет», — сказал Чепа NEWS.ru.

