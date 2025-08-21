Современные европейские лидеры мельчают, так как они совершенно не защищают интересы собственного народа, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, доказательством их вырождения можно считать общепринятую санкционную политику.

Для одних стран санкции могут быть выгодны, например, для США, когда речь идет о поставках нефти. А для других стран — наоборот, невыгодны. Есть государства, такие как Венгрия или Словакия, для которых санкции абсолютно невыгодны, и они выступают против них. Но есть и страны, которым это тоже невыгодно, но они терпят эти санкции, действуя в угоду интересам США, а не своего народа. Разве это защита национальных интересов? — заявил собеседник.

По словам парламентария, в этом и заключается проблема Евросоюза. 27 стран во многом не имеют общих интересов, но при этом едины в принятии тех или иных решений, а главное — действий.

Почему же европейские лидеры стали мельчать? Сравните, например, Макрона и де Голля — невозможно сравнивать. Или Черчилля и Стармера, не идут ни в какое сравнение. Конечно, Черчилль никогда не был другом Советского Союза, но он был очень сильным политиком, — сказал эксперт.

Чепа упомянул и бывшего президента США Джо Байдена. По мнению депутата, им явно управляли, что также свидетельствует о «мельчании» современных лидеров.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный режим, добавив в него восемь новых позиций. Под ограничения попали пять организаций и три физических лица.