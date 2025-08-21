Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 19:12

«Мельчают»: в Госдуме объяснили вырождение лидеров ЕС

Депутат Чепа: санкционная политика говорит об измельчании европейских лидеров

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Современные европейские лидеры мельчают, так как они совершенно не защищают интересы собственного народа, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, доказательством их вырождения можно считать общепринятую санкционную политику.

Для одних стран санкции могут быть выгодны, например, для США, когда речь идет о поставках нефти. А для других стран — наоборот, невыгодны. Есть государства, такие как Венгрия или Словакия, для которых санкции абсолютно невыгодны, и они выступают против них. Но есть и страны, которым это тоже невыгодно, но они терпят эти санкции, действуя в угоду интересам США, а не своего народа. Разве это защита национальных интересов? — заявил собеседник.

По словам парламентария, в этом и заключается проблема Евросоюза. 27 стран во многом не имеют общих интересов, но при этом едины в принятии тех или иных решений, а главное — действий.

Почему же европейские лидеры стали мельчать? Сравните, например, Макрона и де Голля — невозможно сравнивать. Или Черчилля и Стармера, не идут ни в какое сравнение. Конечно, Черчилль никогда не был другом Советского Союза, но он был очень сильным политиком, — сказал эксперт.

Чепа упомянул и бывшего президента США Джо Байдена. По мнению депутата, им явно управляли, что также свидетельствует о «мельчании» современных лидеров.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный режим, добавив в него восемь новых позиций. Под ограничения попали пять организаций и три физических лица.

Алексей Чепа
Госдума
Европа
Евросоюз
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп анонсировал возможное изменение подхода к России через 14 дней
«Фюрер Урсула». Почему Трамп унизил дочь фаната нацистов фон дер Ляйен
Мигрантка оказалась на скамье подсудимых за аферы на выплатах бойцу СВО
У Добронравова подозревают рак, Нагиев шпионит: новинки кино 21-27 августа
Нетаньяху объявил о скором завершении конфликта в Газе
В ФРГ потребовали спросить Зеленского о диверсиях на «Северных потоках»
Вилимски потребовал прекратить выплаты Киеву из-за «Северных потоков»
Как проверить, оригинал ли брендовая вещь? От часов до сумок
«Ставят телегу впереди лошади»: постпред РФ о гарантиях безопасности Киеву
Исинбаева в России: почему вернулась, неужели опять похороны?
В Верховной Раде Украины заявили о 100% антирейтинге Зеленского
Россиянин застрелил соседа из-за спора о заборе
Гениальный план Путина для ЕС, украинцев выгоняют из США: что будет дальше
Россия вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту»
«Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее перед СВО послание
Раскрыта дата слушаний по делу об экстрадиции Касаткина из Франции в США
Стало известно, сколько заявок подано на должность главы Верховного суда
Фигурантам группировки «Белая масть» могут дать пожизненные сроки
Четыре человека разбились насмерть в ДТП с «Газелью»
Юрист оценил вероятность запрета слова «инфоцыгане» в России
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.