21 августа 2025 в 16:16

«Отзывались нелицеприятно»: политолог раскрыл отношение Трампа к лидерам ЕС

Политолог Кортунов: главы Евросоюза чужды Трампу из-за другого типа лидерства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп испытывает сложности в диалоге с лидерами Европейского союза из-за различий в стиле управления и политических взглядах, выразил мнение в беседе с NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам политолога, на отношение главы Белого дома также повлияла и прошлая позиция глав ЕС, в которой они активно поддерживали его политического оппонента — экс-президента США Джо Байдена.

Почему у главы Белого дома сложности в диалоге с лидерами ЕС? Конечно, Трампу, учитывая его характер, привычки и склад лидерства, удобнее говорить с сильными партнерами. Не только с президентом РФ Владимиром Путиным, но в каком-то смысле и с такими руководителями, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган или председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры ЕС, у которых совершенно другой тип лидерства, если можно так сказать, ему чужды. Кроме того, мы знаем, что большинство этих людей еще год назад поддерживали Байдена и нелицеприятно отзывались о Трампе и возможности его прихода к власти, — высказался Кортунов.

Кроме того, он отметил, что ключевую роль играет прагматичная оценка президентом США реального веса и степени самостоятельности Евросоюза на мировой арене. По его словам, этот расклад сил стал особенно очевиден во время предыдущих торговых переговоров.

Почему еще у Трампа трудности с лидерами ЕС? Объективный политический фактор — это понимание соотношения сил. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что стратегическая автономия Евросоюза, если она и существует в какой-то форме, очень ограничена. И в этом он еще раз, я думаю, убедился в ходе переговоров по торговому соглашению, когда его партнеры были вынуждены фактически капитулировать. Я думаю, что он для себя делает выводы относительно того, что может себе позволить в общении с лидерами ЕС и чего не может себе позволить в отношениях с лидерами других ведущих стран мира. Отсюда и разница в подходах, — подытожил Кортунов.

Ранее сообщалось, что Германия в большей степени «проиграла» по итогам встречи Трампа с лидерами стран ЕС и украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По словам турецких журналистов, глава немецкого правительства Фридрих Мерц остался в стороне как на общем фото, так и за столом переговоров.

