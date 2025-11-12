Отставка правительства Украины: главное условие, когда произойдет

Парламентская фракция партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко объявила о начале процедуры отставки правительства. Что об этом известно, главное условие?

Почему на Украине начали процедуру отставки правительства

Политики «Европейской солидарности» объяснили свои действия коррупционным скандалом в сфере энергетики и некомпетентностью кабинета министров.

Поводом для политического демарша стало антикоррупционное расследование, связанное с деятельностью бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. В заявлении партии содержится призыв к коллегам по парламенту поддержать инициативу.

«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров», — указано в сообщении партии.

Главное условие быстрой отставки

Политолог Михаил Павлив заявил NEWS.ru, что отставка правительства Украины может произойти очень быстро только при соответствующей отмашке Соединенных Штатов. По его словам, для переформатирования парламента уже есть необходимые люди и договоренности, однако политические силы страны не рискнут действовать без согласования с Вашингтоном.

«У партии „Евросолидарность“ и ее лидера экс-президента Украины Петра Порошенко нет возможностей для запуска процедуры отставки правительства страны. Фракция состоит всего из 26 человек. Но некое соглашение о возможности переформатирования парламента и президиума парламента существует. Однако ни один из держателей этих парламентских акций, то есть тот, кто контролирует депутатские группы, не рискнет это делать сам без согласования с Вашингтоном. Если будет на это воля и отмашка США, это произойдет очень быстро», — пояснил Павлив.

Он отметил, что даже в случае формирования альтернативного большинства в парламенте избрание нового правительства Украины остается под большим вопросом. По его словам, ключевым препятствием является конституционная норма, согласно которой только президент вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение парламента.

«Когда-то подобная история уже происходила между Виктором Ющенко (третий президент Украины. — NEWS.ru) и тогдашним главой Партии регионов Виктором Януковичем, когда в итоге Юлия Тимошенко (лидер украинской партии „Батьковщина“. — NEWS.ru) была избрана премьером. Поэтому даже переформатирование парламента — это еще не гарантия нового правительства», — резюмировал Павлив.

Кто «крышует» Порошенко

Павлив предположил, что Порошенко действует против Зеленского с одобрения Вашингтона. По его словам, политики являются злейшими врагами. Однако он отметил, что Порошенко в настоящее время не представляет никакой серьезной угрозы для украинского президента.

«У Порошенко есть благословение в Вашингтоне на критику Зеленского. Но никакой реальной угрозы на сегодняшний день он для украинского лидера не представляет. А так-то они злейшие враги с Зеленским. Банковая предпринимает серьезные шаги для того, чтобы посадить Порошенко — огромное количество дел заведено на его окружение и бизнес. Сам он имеет подозрения, так что для Порошенко нет другого выхода, кроме как действовать против Зеленского», — пояснил Павлив.

