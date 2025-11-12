Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 00:53

Отставка правительства Украины: главное условие, когда произойдет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Парламентская фракция партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко объявила о начале процедуры отставки правительства. Что об этом известно, главное условие?

Почему на Украине начали процедуру отставки правительства

Политики «Европейской солидарности» объяснили свои действия коррупционным скандалом в сфере энергетики и некомпетентностью кабинета министров.

Поводом для политического демарша стало антикоррупционное расследование, связанное с деятельностью бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. В заявлении партии содержится призыв к коллегам по парламенту поддержать инициативу.

«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров», — указано в сообщении партии.

Главное условие быстрой отставки

Политолог Михаил Павлив заявил NEWS.ru, что отставка правительства Украины может произойти очень быстро только при соответствующей отмашке Соединенных Штатов. По его словам, для переформатирования парламента уже есть необходимые люди и договоренности, однако политические силы страны не рискнут действовать без согласования с Вашингтоном.

«У партии „Евросолидарность“ и ее лидера экс-президента Украины Петра Порошенко нет возможностей для запуска процедуры отставки правительства страны. Фракция состоит всего из 26 человек. Но некое соглашение о возможности переформатирования парламента и президиума парламента существует. Однако ни один из держателей этих парламентских акций, то есть тот, кто контролирует депутатские группы, не рискнет это делать сам без согласования с Вашингтоном. Если будет на это воля и отмашка США, это произойдет очень быстро», — пояснил Павлив.

Он отметил, что даже в случае формирования альтернативного большинства в парламенте избрание нового правительства Украины остается под большим вопросом. По его словам, ключевым препятствием является конституционная норма, согласно которой только президент вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение парламента.

«Когда-то подобная история уже происходила между Виктором Ющенко (третий президент Украины. — NEWS.ru) и тогдашним главой Партии регионов Виктором Януковичем, когда в итоге Юлия Тимошенко (лидер украинской партии „Батьковщина“. — NEWS.ru) была избрана премьером. Поэтому даже переформатирование парламента — это еще не гарантия нового правительства», — резюмировал Павлив.

Кто «крышует» Порошенко

Павлив предположил, что Порошенко действует против Зеленского с одобрения Вашингтона. По его словам, политики являются злейшими врагами. Однако он отметил, что Порошенко в настоящее время не представляет никакой серьезной угрозы для украинского президента.

«У Порошенко есть благословение в Вашингтоне на критику Зеленского. Но никакой реальной угрозы на сегодняшний день он для украинского лидера не представляет. А так-то они злейшие враги с Зеленским. Банковая предпринимает серьезные шаги для того, чтобы посадить Порошенко — огромное количество дел заведено на его окружение и бизнес. Сам он имеет подозрения, так что для Порошенко нет другого выхода, кроме как действовать против Зеленского», — пояснил Павлив.

Читайте также:

Тайны, наркотики, плата за молчание: как живут наследники Майкла Джексона

ФСБ сорвала операцию спецслужб Германии. Кто готовил диверсию в Волгограде?

Покровск, Купянск, Запорожье: как идет наступление ВС РФ 11 ноября

Украина
Владимир Зеленский
правительства
отставки
Петр Порошенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снаряд с гвоздями»: появились детали инцидента с ребенком в Подмосковье
Порошенко объявил войну Зеленскому и позвал на помощь НАТО: что дальше
Два российских аэропорта внезапно закрылись для самолетов
Звезда фильма «Брюс Всемогущий» умерла в хосписе
Центробанк принимает новые меры для защиты россиян от мошенников
Почему турецкий самолет С-130 разбился в Грузии: самые реальные причины
Гороскоп 12 ноября: кому нельзя за руль и зачем искать общее дело для семьи
Названы две версии крушения турецкого военного самолета в Грузии
Раскрыта предварительная причина обрушения «Снежкома» в Красногорске
«Я всегда буду рядом»: история любви Медведевой и танцора Гайнутдинова
Отставка правительства Украины: главное условие, когда произойдет
Взрыв в подмосковном Красногорске: пострадал ребенок, что известно
«Между молотом и наковальней»: Европа готовится к противостоянию с РФ
В Подмосковье ребенок потянулся за деньгами и получил страшную травму
Фаза Луны сегодня, 12 ноября: кормим кошек рыбой, учимся новому, ищем тайны
Составлен список лучших экранизаций произведений Достоевского
Приметы 12 ноября: Зиновий и Зиновия, Синичкин день, обряды с птицами
Силы ПВО сработали над четырьмя регионами России
Пластика без наркоза, клетки эмбрионов: как Гурченко боролась за молодость
Небо в Калуге осталось без самолетов
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.