10 ноября 2025 в 23:56

Фракция Порошенко намерена отставить «коррумпированное правительство»

Парламентская фракция Порошенко запустила процесс отставки правительства Украины

Петр Порошенко Петр Порошенко Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Парламентская фракция партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко объявила о начале процедуры отставки правительства. Политики объяснили свои действия коррупционным скандалом в сфере энергетики и некомпетентностью кабинета министров.

Поводом для политического демарша стало антикоррупционное расследование, связанное с деятельностью бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. В заявлении партии содержится призыв к коллегам по парламенту поддержать инициативу.

Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров, — указано в сообщении партии.

Ранее сообщалось, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели масштабную операцию с обысками у ряда высокопоставленных лиц, включая действующего министра юстиции Германа Галущенко. Примечательно, что ключевые фигуры расследования, включая Миндича и братьев Цукерманов, покинули территорию Украины незадолго до проведения обысков.

