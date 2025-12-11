«Выносить вперед ногами»: политолог о перспективах Зеленского на выборах Политолог Самонкин: у Зеленского мизерные шансы на победу на выборах президента

Шансы президента Украины Владимира Зеленского на победу на предстоящих выборах минимальны, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, есть риск, что действующего главу государства могут ликвидировать.

У Зеленского шансы [победить] на выборах сейчас очень мизерные, если, конечно, он не будет играть на поддержке националистов. Зеленский представляет совсем другой олигархический клан, нежели Петр Порошенко (экс-президент Украины. — NEWS.ru), который сейчас удивляется и говорит: «Как так? Шли к европейской интеграции, а попали в какую-то авторитарную диктатуру», — поделился Самонкин.

Он подчеркнул, что Зеленский является бенефициаром проекта, который инициировал украинский бизнесмен Игорь Коломойский. По словам политолога, именно эта команда способствовала созданию партии «Слуга народа».

На Украине остается очень мало людей, которые не запятнаны антикоррупционными скандалами. Здесь идет конфликт, в том числе и вокруг Зеленского. Поэтому его могут вынести, как говорится в народе, вперед ногами. Возможно, такой вариант присутствует после того, как не стало у власти [Андрея] Парубия (экс-председатель Верховной рады. — NEWS.ru) и [Ирины] Фарион (экс-депутат Верховной рады. — NEWS.ru), — заключил Самонкин.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов не будут участвовать в выборах на Украине. По его словам, существует небольшая вероятность появления среди кандидатов премьер-министра Юлии Свириденко.