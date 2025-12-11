Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 18:08

«Выносить вперед ногами»: политолог о перспективах Зеленского на выборах

Политолог Самонкин: у Зеленского мизерные шансы на победу на выборах президента

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Шансы президента Украины Владимира Зеленского на победу на предстоящих выборах минимальны, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, есть риск, что действующего главу государства могут ликвидировать.

У Зеленского шансы [победить] на выборах сейчас очень мизерные, если, конечно, он не будет играть на поддержке националистов. Зеленский представляет совсем другой олигархический клан, нежели Петр Порошенко (экс-президент Украины. — NEWS.ru), который сейчас удивляется и говорит: «Как так? Шли к европейской интеграции, а попали в какую-то авторитарную диктатуру», — поделился Самонкин.

Он подчеркнул, что Зеленский является бенефициаром проекта, который инициировал украинский бизнесмен Игорь Коломойский. По словам политолога, именно эта команда способствовала созданию партии «Слуга народа».

На Украине остается очень мало людей, которые не запятнаны антикоррупционными скандалами. Здесь идет конфликт, в том числе и вокруг Зеленского. Поэтому его могут вынести, как говорится в народе, вперед ногами. Возможно, такой вариант присутствует после того, как не стало у власти [Андрея] Парубия (экс-председатель Верховной рады. — NEWS.ru) и [Ирины] Фарион (экс-депутат Верховной рады. — NEWS.ru), — заключил Самонкин.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов не будут участвовать в выборах на Украине. По его словам, существует небольшая вероятность появления среди кандидатов премьер-министра Юлии Свириденко.

выборы
Украина
Владимир Зеленский
Петр Порошенко
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ
«Потеря реальности»: Михалков о возращении Ефремова к работе
«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий
Белоусов рассказал об успехах на Северском направлении
Эрмитаж впервые прокомментировал задержание своего археолога в Польше
Взрыв на улице Киева привел к смерти человека
ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД
В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом
В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов
Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса
Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI
В Петербурге раскрыли ключевую версию смертельного возгорания на рынке
В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю
«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка
ВОЗ вынесла вердикт по влиянию вакцинации на развитие аутизма
Россиянам напомнили о сроках оплаты декабрьских квитанций
Полковник назвал ключевую ценность освобождения Северска
Российские кинотеатры отказались от показа «Аватара 3» в Новый год
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.