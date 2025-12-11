Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 15:35

Экс-депутат Рады раскрыл закулисье предстоящих выборов на Украине

Экс-нардеп Килинкаров: Залужный и Буданов не будут участвовать в выборах

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и бывший глава Главного управления разведки Кирилл Буданов не будут участвовать в выборах на Украине, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, есть небольшая вероятность, что в числе кандидатов окажется премьер-министр страны Юлия Свириденко.

Я думаю, ни Залужный, ни Буданов не будут участвовать в выборах. Насчет Свириденко еще есть сомнения. Если [Россия и Украина] договорятся о мире, запрос будет на совершенно других политиков. Нет смысла избирать в условиях боевых действий президента прапорщика или разведчика. Нужен глава страны, который понимает что-то в экономике, государственном управлении и энергетике. Тем более то, что касается правительства, туда должны прийти профессиональные люди, которые могут этим заниматься, а не стюардесса, которая сопровождала [Андрея] Ермака (экс-глава офиса президента Украины — NEWS.ru), — высказался Килинкаров.

Он подчеркнул, что при подборе кандидатов запрос будет к совершенно иным людям, и такие личности на Украине существуют. По словам экс-депутата Рады, это станет предметом соглашения между двумя ключевыми геополитическими лидерами — Россией и США.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что на предстоящих всеобщих президентских выборах в Украине могут баллотироваться Залужный, Буданов, Свириденко и действующий президент Владимир Зеленский. По его словам, каждый из этих кандидатов имеет свою политическую базу, однако предвыборная кампания еще не стартовала.

Дальше
