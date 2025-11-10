Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 22:00

«Кошелек» Зеленского Миндич бежал с Украины, сколько денег украл

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Philip Reynaers/IMAGO/Global Look Press

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого СМИ называют «кошельком» президента Владимира Зеленского. Сам бизнесмен еще до следственных действий выехал за рубеж, однако опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: его дело может выявить факты крупных хищений в высших эшелонах украинской власти. В чем подозревают Миндича и кто еще замешан в его коррупционных схемах — в материале NEWS.ru.

Что известно об обысках у Миндича

Утром 10 ноября украинские СМИ сообщили, что сотрудники НАБУ нагрянули в киевскую квартиру Миндича в рамках «антикоррупционной операции» под названием «Мидас». Самого бизнесмена там не оказалось: по данным источников, за несколько часов до рейда он выехал в Европу. Этот факт подтвердил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Миндича резко вывезли из страны как раз перед обысками. И не только его», — сообщил украинский парламентарий.

Фото: Социальные сети

Предположительно, вместе с Миндичем за рубеж отправились предприниматели Михаил и Александр Цукерманы. Железняк утверждает, что они занимались «финансовой частью» бизнеса соратника Зеленского.

Днем в понедельник обыски также прошли в помещениях, связанных с экс-министром энергетики, а ныне главой Минюста Германом Галущенко и компанией «Энергоатом». При этом НАБУ официально подтвердило начало антикоррупционной операции.

«15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации», — сообщили представители НАБУ.

В чем подозревают Тимура Миндича

Миндич попал в поле зрения НАБУ еще в июле 2025 года. Тогда бюро начало уголовное производство по фактам многомиллиардных хищений при производстве беспилотников фирмами, связанными с ближайшим окружением Зеленского. Следователи утверждали, что у них есть записи разговоров Миндича и его подельников, обсуждавших планы присвоения средств госзаказа, выделенных на оборонные нужды страны.

10 ноября НАБУ опубликовало часть анонсированных летом пленок. В них фигурировали некие Рокет, Тенор, Профессор и Карлсон. На записях они выражали недовольство тратами на защитные сооружения для Украины и прямо называли такие расходы бессмысленными.

Железняк узнал в Теноре директора по вопросам физической защиты и спецбезопасности компании «Энергоатом» Дмитрия Басова, а в Рокете — помощника главы Минюста Игоря Миронюка. По мнению депутата, другие участники разговоров Профессор и Карлсон — это Галущенко и Миндич. Однако предполагается, что участие во встречах в квартире Миндича принимали и первые лица государства — сам президент Зеленский, а также глава его офиса Андрей Ермак.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в беседе с NEWS.ru не исключил, что и сам глава Украины в конечном итоге «попадется на бухгалтерии».

«История знает десятки примеров, когда те, кто творил чудовищное зло, избегали наказания за кровь, но все равно попадались — не на пулях или свидетельствах, а на налогах, счетах, бумагах, подписях. Аль Капоне за годы своей власти утопил Чикаго в крови: десятки убитых, террор, коррупция, страх… Но посадили его не за убийства, а за неуплату налогов. Зеленский не Аль Капоне, поэтому все закончится быстрее и циничнее. Он — мелкий тупой вор, оказавшийся под рукой в момент, когда такой человек был нужен сильным мира сего», — подчеркнул парламентарий.

Кто на самом деле стоит за делом Миндича

«Украинская правда» еще в начале ноября писала, что Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР США об отмывании через офшорные компании на Британских Виргинских островах и в Великобритании. Пока официальных подтверждений того, что расследование НАБУ могло начаться с подачи Штатов, не появлялось.

Политтехнолог Михаил Павлив в беседе с NEWS.ru не исключил, что следственные действия в отношении соратников Зеленского — это попытка Запада надавить на президента Украины и его окружение. Однако в первую очередь, считает собеседник, за действиями НАБУ стоят европейцы.

«Хотя они вроде бы союзники и партнеры Зеленского, на самом деле его просто держат на коротком поводке. Штаты тоже подыскивают дополнительные инструменты, хотя у них достаточно влияния на Зеленского и его ближайшее окружение. Воровство на Украине никого никогда не смущало за океаном или в Европе. Поэтому это вопрос только контроля украинской власти, влияния на нее», — пояснил эксперт.

Политолог Юрий Светов не исключил, что НАБУ на своих соратников натравил сам Зеленский в попытках найти козлов отпущения, на которых можно было бы свалить всю вину за хищения.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

«Вспомним, как экс-главком ВСУ Валерий Залужный был к нему близок, а потом, когда пошли поражения на фронте, его отстранили. Сейчас идут разговоры об отставке действующего командующего Александра Сырского. Но самое главное — то, как Зеленский предал олигарха Игоря Коломойского, который фактически сделал его президентом, поддержал финансово, а потом лишился всего и был отправлен за решетку. Все силовые структуры Украины находятся под контролем Зеленского и британских спецслужб — без их ведома обысков быть не могло. Возможно, в „кошельке“ появилась большая дыра, куда утекали деньги», — выразил мнение он.

Самому Зеленскому, несмотря на скандал вокруг Миндича, пока ничего не грозит, заявил в разговоре с NEWS.ru политолог Владимир Скачко.

«Пока он нужен Западу, его будут удерживать на посту, даже если он всю Украину украдет, продаст, раздробит. Зеленский — это человек-функция, служащий интересам Запада, а не президент. США через Миндича оказывают на него давление, это классическая схема. Недавние скандалы с прослушками — лишь продолжение той же истории. „Марлезонский балет“ будет иметь и третью, и четвертую часть. Миндич, скорее всего, больше не вернется на Украину и затихнет, так как больше он никому не нужен», — резюмировал политолог.

