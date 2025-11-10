Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 14:58

В Верховной раде раскрыли детали бегства Цукерманов с Украины

Депутат Рады Железняк: братья Цукерманы срочно сбежали с Украины перед обысками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Братья Михаил и Александр Цукерманы срочно покинули Украину незадолго до обысков у бизнесмена Тимура Миндича, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Парламентарий уточнил, что Михаил Цукерман является другом детства Леонида Миндича — родственника предпринимателя, известного как «кошелек» главы государства Владимира Зеленского.

Железняк также отметил, что летом Михаил Цукерман пытался уехать в США, но был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины. Обыски у Тимура Миндича прошли после его бегства из страны.

Ранее депутат сообщил о проведении НАБУ обысков у бывшего министра энергетики и действующего главы Минюста Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Детали ведущихся расследований в настоящее время не разглашаются.

Кроме того, политолог Михаил Павлив выразил мнение, что массовые обыски на Украине служат инструментом западного влияния на Зеленского и его приближенных. По его словам, европейские партнеры, формально считающиеся союзниками Киева, фактически держат украинское руководство под жестким контролем.

Украина
обыски
Верховная рада
НАБУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушке ампутировали кисти рук из-за гангрены после связывания колготками
10 оттенков спокойствия: как цвет влияет на атмосферу дома
Булыкин дал ценный совет изменившему известному блогеру футболисту «Динамо»
Ирак внезапно лишил ЛУКОЙЛ нефти и денег
Диетолог назвала главную пользу фейхоа
Российского пенсионера насмерть забили на улице
Шины нужно менять на зимние уже сейчас: что важно помнить, как сэкономить
Врач назвал продукты, которые чаще всего провоцируют аллергию
Суд согласился выпустить Саркози на свободу
Психолог ответил, чем грозит недовольство работой
В ФТС раскрыли, кто потеснил Африку в топе торговых партнеров России
Нутрициолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть борщ
Джессика Альба рассекретила возлюбленного, который младше ее на 11 лет
«16-секундный ролик на табло»: Акинфеев об уходе из сборной
Ветеран ЦСКА заявил о психологической несовместимости Карпина и «Динамо»
Речь Гитлера прервала памятную церемонию
Шойгу назвал решение палестино-израильского конфликта
Футболист «Динамо» выдрал девушке волосы и выгнал из дома
Таиланд приостановил действие мирного соглашения с Камбоджей
Спецзадание от отвергнутого мужа: как футболиста втянули в убийство
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.