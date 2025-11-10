В Верховной раде раскрыли детали бегства Цукерманов с Украины Депутат Рады Железняк: братья Цукерманы срочно сбежали с Украины перед обысками

Братья Михаил и Александр Цукерманы срочно покинули Украину незадолго до обысков у бизнесмена Тимура Миндича, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Парламентарий уточнил, что Михаил Цукерман является другом детства Леонида Миндича — родственника предпринимателя, известного как «кошелек» главы государства Владимира Зеленского.

Железняк также отметил, что летом Михаил Цукерман пытался уехать в США, но был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины. Обыски у Тимура Миндича прошли после его бегства из страны.

Ранее депутат сообщил о проведении НАБУ обысков у бывшего министра энергетики и действующего главы Минюста Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Детали ведущихся расследований в настоящее время не разглашаются.

Кроме того, политолог Михаил Павлив выразил мнение, что массовые обыски на Украине служат инструментом западного влияния на Зеленского и его приближенных. По его словам, европейские партнеры, формально считающиеся союзниками Киева, фактически держат украинское руководство под жестким контролем.