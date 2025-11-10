Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:12

«Инструмент влияния»: политолог назвал причину массовых обысков на Украине

Политолог Павлив назвал обыски на Украине инструментом влияния со стороны Запада

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массовые обыски на Украине являются инструментом влияния Запада на лидера страны Владимира Зеленского и его ближайшее окружение, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог и политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, европейские партнеры, хотя и считаются союзниками Киева, фактически держат украинское руководство на коротком поводке.

Надо понимать, что [обыски на Украине] — это некий инструмент влияния на Зеленского и его ближайшее окружение со стороны европейцев. Они стоят за действиями Национального антикоррупционного бюро Украины. Хотя Запад вроде бы союзник и партнер украинского лидера, но на самом деле держит его на коротком поводке, — пояснил Павлив.

Политолог также указал, что Соединенные Штаты активно подыскивают дополнительные рычаги давления на украинскую власть. Он добавил, что показательным примером является ситуация с одним из ближайших соратников Зеленского, предпринимателем Тимуром Миндичем, который может стать фигурантом расследования ФБР.

По Миндичу была информация, сейчас ее подтверждают инсайдеры, что, помимо прослушки НАБУ, которая была у него установлена, он может стать фигурантом расследования ФБР в США. То есть Вашингтон подыскивает дополнительные инструменты давления, хотя у него достаточно влияния на Зеленского и его ближайшее окружение. Никакого другого контекста здесь искать не нужно. Воровство на Украине никого за океаном или в Европе никогда не смущало, — резюмировал Павлив.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Зеленский мог сам инициировать расследование Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении своих соратников. По его мнению, так президент Украины пытается снять с себя ответственность за проблемы, с которыми сталкивается Киев.

Владимир Зеленский
Украина
НАБУ
Запад
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
