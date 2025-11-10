Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 10:51

«Праздник»: к украинскому министру пришли с обысками

НАБУ пришло с обысками к главе Минюста Украины

Герман Галущенко Герман Галущенко Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у бывшего министра энергетики, действующего главы Минюста Германа Галущенко, а также в государственной компании «Энергоатом», сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Подробности расследований пока не раскрываются.

И у Германа Галущенко тоже обыск НАБУ. И в «Энергоатоме», говорят, тоже. Прямо не день, а праздник, — написал Железняк.

Ранее украинские СМИ сообщили, что сотрудники НАБУ провели операцию в офисе генерального прокурора Украины. Возле здания был задержан экс-руководитель правоохранительных органов и медиахолдинга «Медиа Группа Украина» Руслан Пахомов, на месте работали бойцы спецподразделений. Он много лет работал на различных руководящих должностях в правоохранительных органах.

До этого Служба безопасности Украины обвинила замглавы одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро в том, что он приобрел квартиру за $100 тыс. (8,3 млн рублей), но не указал это в налоговой декларации. Сообщается, что чиновник и его супруга решили оформить недвижимость на родственницу приятельницы.

НАБУ
Украина
обыски
министры
