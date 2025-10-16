Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 16:56

Детективы и спецназ провели операцию в офисе генпрокурора Украины

«Страна.ua»: детективы НАБУ с бойцами спецназа пришли в Генпрокуратуру Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели операцию в офисе генерального прокурора, сообщает украинское издание «Страна.ua». По данным источников журналистов, возле здания был задержан экс-руководитель правоохранительных органов и медиахолдинга «Медиа Группа Украина» Руслан Пахомов, на месте работали бойцы спецподразделений.

Как пишут авторы, Пахомов много лет работал на различных руководящих должностях в правоохранительных органах. Известен также «решением вопросов» в силовых структурах благодаря своим связям.

Кроме того, Пахомов является кумом бывшего начальника департамента офиса генпрокурора по вопросам экономической и кибербезопасности Сергея Кропивы. До недавнего времени он был заместителем главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Ранее Служба безопасности Украины обвинила замглавы одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро в том, что он приобрел квартиру за $100 тыс. (8,3 млн рублей), но не указал это в налоговой декларации. Сообщается, что чиновник и его супруга решили оформить недвижимость на родственницу приятельницы.

