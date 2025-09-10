Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 13:20

Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч

СБУ обвинила чиновника НАБУ в сокрытии квартиры за $100 тысяч в Ужгороде

Фото: Социальные сети

Служба безопасности Украины обвинила замглавы одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в том, что он купил двухкомнатную квартиру за $100 тыс. (8,3 млн рублей) в Ужгороде, но не указал это в налоговой декларации. Отмечается, что чиновник пытался скрыть недвижимость.

По материалам дела, фигурант пытался скрыть недвижимость, <...> зарегистрировал [квартиру] на подставное лицо и не указал в своей декларации, — подчеркнули в СБУ.

Чтобы скрыть свою причастность к покупке, чиновник и его жена решили оформить право собственности на мать своей близкой знакомой. Несмотря на проживание семьи в квартире, в декларации за 2023 год мужчина не указал ее вообще, а в декларации за 2024 год обозначил как арендованную.

Ранее НАБУ обвинило бригадного генерала СБУ Илью Витюка в незаконном обогащении. По версии следствия, он приобрел квартиру в Киеве за $522 тысячи (42 млн рублей), несмотря на то что в договоре указана сумма $309 тысяч (24,9 млн рублей). Также военнослужащий допустил недостоверное декларирование.

