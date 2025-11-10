Не продержался и месяца: русские хакеры уничтожили секретный мессенджер ВСУ

Российские хакеры за неделю взломали секретный мессенджер ВСУ Sonata. Разработанное в сотрудничестве с Motorola приложение не продержалось и месяца после запуска. Украинские военные фактически лишились координации на фронте. Как может взлом повлиять на ситуацию на линии соприкосновения, стоит ли ждать полного отключения связи ВСУ, как россиянам защитить от противника собственные каналы коммуникации — в материале NEWS.ru.

Что известно о взломе секретного мессенджера ВСУ

Российские хакеры из группировок PalachPro и Eye Of Sauron взломали основной мессенджер ВСУ Sonata. По информации СМИ, теперь украинские бойцы не смогут докладывать командованию об оперативной обстановке и передавать данные о перемещениях своих подразделений.

Сервис проработал менее месяца, несмотря на то, что его внедрение сопровождалось строгими мерами безопасности. В конце октября командиры ВСУ получали для своих подчиненных индивидуальные QR-коды. Каждый из них предназначался для активации единственной учетной записи. Передавать ее другим лицам запрещалось.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Мессенджер разработала украинская компания Dolya Communication Systems. Она входит в Американо-Украинский деловой совет, занимается экспортно-импортными операциями военного назначения, а также является партнером корпорации Motorola Solutions. С Dolya сотрудничают не только ВСУ, но и Служба безопасности Украины, а также Нацгвардия.

Пользователи высказывают опасения в украинских соцсетях, что работа российских хакеров и широкое применение ВС РФ средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) может полностью обрушить связь в частях ВСУ и вынудить их перейти на стиль управления XIX века, используя посыльных с донесениями.

Останутся ли ВСУ без связи после взлома мессенджера Sonata

Даже краткосрочный взлом средств коммуникации очень важен для ведения боевых действий, сказал NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков.

«То, что произошел взлом, очень хорошо, но украинцы постараются все устранить. Однако даже краткосрочный сбой очень важен при ведении эффективных боевых действий. Наши ребята молодцы», — подчеркнул Сивков.

По его мнению, успехи хакеров надо обязательно развивать. «Направление информационной войны стоит усиливать, так как это составляющая гибридной войны. Если наши хакеры нашли дорожку, значит, нужно делать из улицы проспект», — подчеркнул Сивков.

По мнению полковника в отставке Михаила Тимошенко, потеря связи через мессенджер может быть критична лишь в специфических случаях.

«Если этот мессенджер создавался и использовался для конкретных подразделений или конкретной операции, тогда его взлом будет критичен и повлечет за собой срыв операции или возможный разгром этих подразделений. Если он используется как общий мессенджер типа WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), то его потеря вряд ли будет критична для ВСУ, хотя неприятностей принесет», — пояснил Тимошенко NEWS.ru.

При этом он подчеркнул, что ВСУ вряд ли дойдут до гонцов с донесениями.

«В идеальном случае, когда вместе сработают наши хакеры и части РЭБ, у противника останется вариант электронной проводной связи — те самые полевые телефоны, которые известны еще с Первой мировой. Только теперь они более защищенные, с шифрованием и т. д. Их запасы остались на Украине еще со времен Советского Союза, и они используются в наше время. Бойцы ВС РФ тоже таскают их с собой на случай мощной работы вражеской РЭБ, потому что она не может их заглушить», — пояснил Тимошенко.

По его словам, полевые телефоны существенно ограничивают мобильность подразделений. Но для ВСУ как обороняющейся стороны это не будет большим минусом. При нехватке этих аппаратов их могут предоставить западные партнеры Киева.

«Такую связь можно рвать только физически — действиями диверсантов или артобстрелом, если знаешь, где проложена линия», — сказал эксперт.

Как ВС РФ могут защититься от взломов систем связи украинскими военными

Для защиты средств коммуникации от взломов российским военным стоит использовать радиостанции с динамической и случайной сменой частот, заявил Тимошенко. По его словам, это помогает сохранять связь при работе вражеской РЭБ.

«Есть такие станции, например „Азимут“. Они позволяют обманывать РЭБ противника. В наших войсках на низовых звеньях они есть в наличии, надо их использовать», — сказал Тимошенко. Он также напомнил, что у ВС РФ есть богатый опыт использования полевых телефонов.

