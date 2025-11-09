Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Рассекречены места пыток жителей Херсона

СБУ организовала в Херсоне места для пыток мирных жителей

Херсонское управление СБУ организует в городе специальные места для содержания людей без связи, пишет ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье. По его данным, некоторые пропадают на дни и недели, после чего рассказывают о пребывании «в подвале» или на территории ведомственных зданий без официальной регистрации.

В Херсоне существуют секретные точки содержания — так называемые места пыток. Некоторые жители пропадали на дни или недели без связи с семьей, — отметил источник.

Подпольщики уточнили, что по списку подозреваемых формируются оперативные группы из сотрудников СБУ и местных жителей. Они проводят обыски, изымают технику и могут увозить людей «для проверки». По словам представителя подполья, формально такие операции проходят как контрразведка.

Фактически — фильтрационная зачистка. В местных СМИ об этом, естественно, не пишут, — отметили в подполье.

Ранее Еврокомиссия признала систематические пытки в учреждениях украинской пенитенциарной системы. Данный факт указывает на серьезное несоответствие стандартам ЕС. Без кардинальных изменений в тюремной структуре Украина не сможет соответствовать критериям объединения.

