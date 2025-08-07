Артиллерия ВСУ — все? Как «Пенициллин» из РФ подслушивает Киев

Российские подразделения используют на Красноармейском направлении комплекс звукометрической разведки «Пенициллин» для прослушки работы артиллерии ВСУ. Он позволяет улавливать звуки и вибрацию от выстрелов и таким образом вскрывать позиции противника. По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, главное преимущество системы — в ее неуловимости для вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Что еще умеет «Пенициллин» и есть ли у него недостатки — в материале NEWS.ru.

Что известно об использовании «Пенициллина»

Как рассказал командир отделения комплекса артразведки Виктор Зайцев, «Пенициллин» позволяет запеленговать артиллерийский выстрел ВСУ и определить место запуска и падения снаряда. «Система самостоятельно производит все необходимые расчеты и идентифицирует характер события — будь то прилет, выход снаряда со стороны противника или с нашей собственной стороны», — сказал он.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru уточнил, что система улавливает вспышки и звуки от выстрела и полета снаряда, чувствует созданные при стрельбе сейсмические волны и по всем этим данным определяет, где стоит артиллерия ВСУ.

«Эти сведения „Пенициллин“ может передавать своей артиллерии не только по радио, но и по проводам полевых телефонов», — пояснил он.

Весь массив информации, полученной и проанализированной «Пенициллином», мгновенно поступает на командный пункт в онлайн-режиме. Затем военные оперативно наносят удары по выявленным позициям украинских сил или проводят дополнительную воздушную разведку.

Для работы «Пенициллина» используются специальные звукоприемники в форме купола размером чуть больше каски, которые устанавливаются прямо в поле. Система может фиксировать звуки и вибрации от выстрелов на расстоянии в десятки километров. При этом военные получают практически всю необходимую информацию — вплоть до конкретного вида и типа вражеской техники, включая ствольную артиллерию, ракетные системы или минометы.

Фото: МО РФ

Почему «Пенициллин» держали в тайне

«Пенициллин» был разработан специалистами НИИ «Вектор» (входит в холдинг «Росэлектроника»). Государственные испытания системы завершились в 2018 году, а ее поставки в российские войска начались в конце 2020-го. Комплекс состоит из двух машин на шасси КамАЗа с оборудованием для звукометрической и звукотепловой разведки. В госкорпорации «Ростех» отмечали, что в его состав могут входить до шести единиц техники.

«Пенициллин» работает в связке с комплексом управления огнем «Планшет-А», созданным ВНИИ «Сигнал». Он производит необходимые расчеты для стрельбы и передает информацию командирам орудий для последующего подавления артиллерии противника. Среднее время определения координат цели и цикла управления — не более минуты.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru отметил, что реальной информации о работе «Пенициллина» пока мало. По его словам, про сложную военную электронику писать не принято.

«Это относится и к „Пенициллину“, и ко всему, что связано со станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ), да и к любым сложным системам. Это происходит из-за режима секретности, потому что эффективную технику надо как можно дольше держать в тайне», — пояснил он.

Перенджиев считает такой подход оправданным. «Если техника оправдывает себя, то надо как можно меньше про нее рассказывать. Ведь противник тоже ищет информацию про нее, чтобы начать противодействие», — указал эксперт.

Главный конструктор звукотеплового комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» Валерий Камышев Фото: Кирилл Каллиников /РИА Новости

Как «Пенициллин» поможет ВС РФ

Источники в силовых структурах сообщают, что штурмовым подразделениям ВС РФ удалось разрезать пополам украинскую группировку в южной части Красноармейска и подойти вплотную к крупным микрорайонам города — Южному, Шахтерскому и Лазурному. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подразделения ВСУ на этом участке попали в критическую ситуацию.

По мнению Перенджиева, «Пенициллин» позволяет российским артразведчикам на этом направлении оставаться неуловимыми для средств РЭБ ВСУ.

«Комплекс позволяет эффективно вести контрбатарейную борьбу благодаря тому, что он не использует радиоизлучение для обнаружения вражеских снарядов или огневых позиций», — пояснил эксперт.

По его словам, у системы есть и свои недостатки, например дальность ее работы. По официальным данным, она составляет от 25 до 50 км.

«Артиллерия НАТО более дальнобойная, чем российская. Противник может стрелять натовскими орудиями на 35–40 км, оставаясь вне зоны действия „Пенициллина“. Пока проблема этой разницы в дальнобойности не решена», — заметил собеседник.

Перенджиев добавил, что западные станции контрбатарейной борьбы в основном используют радиопеленгацию пролетающих снарядов, чтобы выяснить позиции стреляющей артиллерии. Поэтому их можно «отключить» при помощи РЭБ. «Пенициллину» не страшно воздействие средств радиоэлектронной борьбы, указал эксперт.

«Но российский комплекс передает сведения артиллеристам также по радио. Конечно, сигналы там шифрованные, но это тоже уязвимость. Потому что если противник засечет частоту, на которой комплекс разговаривает с артиллеристами, то сможет эту частоту забить помехами. Тогда надо тянуть проводную связь, а она резко лишает свободы маневра», — резюмировал Перенджиев.

