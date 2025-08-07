Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 11:50

Российские бойцы задействовали «Пенициллин» для прослушки ВСУ

ВС РФ использовали комплекс звукометрической разведки «Пенициллин» для прослушки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

На Красноармейском направлении российские военные активно используют современный звукометрический комплекс «Пенициллин», сообщает телеканал «Звезда». Эта система позволяет эффективно прослушивать и выявлять действия Вооруженных сил Украины.

Аппаратура комплекса улавливает резкие звуки от артиллерийских выстрелов и взрывов снарядов, точно определяя их местоположение. Для функционирования «Пенициллина» бойцы устанавливают специальные звукоприемники — небольшие купола, размером чуть больше каски, — прямо в полевых условиях. Система способна фиксировать звуки и вибрации от выстрелов на расстоянии в десятки километров.

Командир отделения комплекса объяснил, что система самостоятельно производит все необходимые расчеты и идентифицирует характер события — будь то прилет, выход снаряда со стороны противника или с их собственной стороны. Он добавил, что военные могут определить все, вплоть до конкретного вида и типа техники, включая ствольную артиллерию, ракетные системы или минометы.

Весь массив информации, полученной и проанализированной «Пенициллином», мгновенно поступает на командный пункт в онлайн-режиме. Затем военные оперативно наносят удары по выявленным позициям украинских сил или проводят дополнительную воздушную разведку.

Ранее стало известно, что две бронегруппы ВСУ выдвинулись из донецкой Катериновки в сторону границы с Россией. По данным источника, российские военные ликвидировали обе группировки. В Минобороны эти данные не комментировали.

ВС РФ
ВСУ
прослушки
пенициллин
