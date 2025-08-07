Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 10:15

ВСУ выдвинулись к российской границе двумя бронегруппами

«СВ»: ВСУ направили бронегруппы к границе с Россией

ВС Украины

Две бронегруппы ВСУ выдвинулись из Катериновки ДНР в сторону границы с Россией, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». По данным источника, обе группировки были ликвидированы. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

По данным источника, противник двигался сразу на двух направлениях — Теткинском и Глушковском. Выявить их удалось разведкой «северян».

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ, наступая со стороны населенного пункта Зеленая Долина в ДНР, вышли на подступы к селу Шандриголово. По его словам, российские войска приступили к зачистке этого населенного пункта от ВСУ.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что вторжение ВСУ в Курскую область обернулось для Украины трагедией. По ее словам, после осознания поражения украинское войско вновь повернуло не туда. Вторым последствием операции ВСУ она назвала ослабление украинской армии в ДНР, что привело к падению множества сел и городов, а также к прорыву российских войск к Красноармейску и Константиновке.

ВСУ
атаки
Минобороны РФ
происшествия
