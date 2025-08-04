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04 августа 2025 в 11:43

«По сути разрезали пополам»: силовики раскрыли детали боев в Красноармейске

ТАСС: армия России разрезала пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Штурмовые подразделения Вооруженных сил России разрезали пополам украинскую группировку, базирующуюся в южной части Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, войска уже подошли вплотную к крупным микрорайонам города, таким как Южный, Шахтерский и Лазурный.

Бойцы российских штурмовых подразделений по сути разрезали пополам группировку противника с юга к центру Красноармейска, — отметил собеседник агентства.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины попали в критическую ситуацию на Красноармейском направлении. По его словам, вокруг одноименного города сжимается кольцо. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны»., российские войска также установили контроль над КПП пунктом Гоптовка. Объект расположен в Дергачевском районе под Харьковом — на границе с Белгородской областью.

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