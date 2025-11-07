Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 02:00

Гибрид бомбы и ракеты: Запад восхитился новым супероружием России

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ВС РФ применяют модернизированные корректируемые планирующие авиационные бомбы времен СССР, с которыми не справляется украинская ПВО, сообщили западные СМИ. Как Россия смогла превратить советские бомбы в современное оружие и в чем его преимущества — в материале NEWS.ru.

Что написали в западных СМИ

Россия начала использовать реактивные планирующие бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) — для поражения целей далеко за пределами линии фронта, что существенно расширяет арсенал Москвы и создает дополнительную нагрузку на растянутую систему противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщила британская газета The Financial Times со ссылкой на источники в украинской власти. Издание отмечает, что планирующие и управляемые бомбы применялись российскими ВВС и ранее, но только в последнее время они стали очень дальнобойными, что является серьезной угрозой для объектов ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«В октябре модернизированные бомбы советских времен, известные как КАБ (корректируемые авиабомбы. — NEWS.ru), впервые поразили цели в южных областях Украины — Одессе и Николаеве, а также в восточной части Полтавы. До этого управляемые бомбы, сбрасываемые с российских истребителей Су-34, имели дальность полета до 80 км и использовались в основном в непосредственной близости от линии фронта. Но некоторые из них теперь оснащены реактивным двигателем, который увеличивает их дальность действия до 200 км», — пояснила газета.

Ранее об опасности модернизированного российского оружия сообщил американский портал The National Interest. «Если новая планирующая авиабомба докажет свою эффективность, она предоставит российским истребителям и бомбардировщикам дополнительный вариант нанесения удара. Подобные снаряды предоставляют возможность обхода украинской ПВО», — указало издание.

Что представляет собой КАБ с УМПК

КАБ с УМПК — это, по сути, гибрид бомбы и ракеты, рассказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

«Когда она сбрасывается, раскрываются крылья модуля планирования, включается двигатель, и все это доставляет боеприпас на расстояние — подтвержденное — до 200 км, а возможно, и больше. Такую бомбу трудно сбить, особенно учитывая, что ПВО противника ослаблена, а сама бомба несет большую угрозу, поскольку в ней значительный объем взрывчатки. Предположительно, чаще всего используются ФАБ-500, но точные данные не могу назвать. У нас также применяются корректируемые бомбы ФАБ-1000, ФАБ-3000», — сказал Дандыкин.

Авиатехник перевозит фугасные авиационные бомбы ФАБ Авиатехник перевозит фугасные авиационные бомбы ФАБ Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Он пояснил, что сами бомбы могут быть советского производства, но модуль УМПК и ракетный ускоритель — это уже разработка современных российских конструкторов. «В советское время такого не было. У нас применялись ковровые бомбардировки, были прицельные устройства, но то, что появилось сейчас, — это другое», — подчеркнул Дандыкин.

Модуль УМПК дает не только возможность планирующего полета бомбы, но и существенно повышает точность удара, а также обеспечивает безопасность летчикам при выполнении бомбардировки, сказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.

«УМПК — это конструкция с электроникой, которая присоединяется к каждой бомбе. И теперь эта бомба становится „глазастой“, у нее появляются электронные „глаза“. В эту бомбу можно завести полетное задание, и вероятное отклонение бомбы от цели вообще сойдет на считаные метры. А ведь бомбы есть весом и полтонны, и больше. Таким образом, обычное оружие было превращено в высокоточное», — пояснил Баранец.

Также, по его словам, благодаря этому комплексу самолетам ВС РФ теперь не приходится заходить в опасную зону ПВО противника. «Теперь можно выпускать эту бомбу за 150 или даже 200 км от цели и уходить на аэродром. Все равно бомба идет в ту точку, которая заложена в ее электронные „мозги“», — добавил он.

Ту-22 Ту-22 Фото: РИА Новости

В чем преимущество советских бомб с модулем УМПК

Большие запасы времен СССР позволяют сделать планирующие бомбы гораздо более дешевым оружием, чем производство полностью новых боеприпасов, пояснил Дандыкин.

«В советское время готовились к серьезной войне с НАТО, поэтому запасы были сделаны по всему Союзу, и больше всего их осталось у нас. Это не значит, что мы не можем сами делать такие бомбы сейчас. Можем. Но если есть уже готовый запас, его можно модернизировать и потратиться только на модернизацию, а не на производство», — сказал Дандыкин.

По словам Баранца, главная выгода использования КАБ с УМПК заключается в том, что ВС РФ прицельно бьют противника и наносят ему «в разы больший урон».

«Одно дело — бомба, брошенная на глазок, которая разрывалась от опорного пункта противника в 200–300 метрах, а другое — высокоточная, которая летит прямо на позицию противника — в блиндаж, в штаб. Вот в чем выгода. Тут речь не о деньгах, а о том, что мы наносим противнику невосполнимый ущерб: мы его обезоруживаем, бьем так, как не били раньше. Вот в этом наше преимущество: мы точно уничтожаем противника, личный состав, его технику», — заключил Баранец.

Читайте также:

Не только «Искандеры»: у РФ готов ответ НАТО на блокаду Калининграда

Сами «спалили» место: ВС РФ уничтожили элитный десант ГУР под Покровском

Киев запретил приближаться к Покровску и Купянску: какой ужас скрывают ВСУ

Купянск и Покровск окружены: прекратят ли там стрелять, что сказал Путин

СВО
ВС РФ
наступление ВС РФ
авиабомбы
высокоточное оружие
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Болеющего раком спортсмена пытались вылечить от свинки
Шестилетний стрелок принес учительнице $10 млн компенсации
Трамп рассказал, когда посетит Индию
Отель или квартира? Раскрыты секреты правильного выбора жилья для отдыха
Гибрид бомбы и ракеты: Запад восхитился новым супероружием России
Один аэропорт прекратил работу из-за дронов
Названа причина возможной катастрофы для экономики США
Фаза Луны сегодня, 7 ноября 2025 года. Кормим кошек рыбой, идем к шефу
В Госдуме рассказали, как налоговая выявляет скрытые доходы граждан
Ученый погиб из-за эксперимента с морковным соком
Казахстан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям»
Временный президент Сирии освободился от санкций ООН
Трамп сделал заявление о покупке Индией российской нефти
Концерн «Уралвагонзавод» объявил об оптимизации своих расходов
В Европе призвали Запад оставить Россию в покое
Гороскоп на 7 ноября: судьбоносный день для Водолеев и Стрельцов
Приметы 7 ноября: Дедовские плачи — вспоминаем мертвых
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 ноября 2025 года
Названо число компаний-псевдопроизводителей БАДов
Флаг Украины сняли со здания парламента Чехии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.