Гибрид бомбы и ракеты: Запад восхитился новым супероружием России

ВС РФ применяют модернизированные корректируемые планирующие авиационные бомбы времен СССР, с которыми не справляется украинская ПВО, сообщили западные СМИ. Как Россия смогла превратить советские бомбы в современное оружие и в чем его преимущества — в материале NEWS.ru.

Что написали в западных СМИ

Россия начала использовать реактивные планирующие бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) — для поражения целей далеко за пределами линии фронта, что существенно расширяет арсенал Москвы и создает дополнительную нагрузку на растянутую систему противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщила британская газета The Financial Times со ссылкой на источники в украинской власти. Издание отмечает, что планирующие и управляемые бомбы применялись российскими ВВС и ранее, но только в последнее время они стали очень дальнобойными, что является серьезной угрозой для объектов ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«В октябре модернизированные бомбы советских времен, известные как КАБ (корректируемые авиабомбы. — NEWS.ru), впервые поразили цели в южных областях Украины — Одессе и Николаеве, а также в восточной части Полтавы. До этого управляемые бомбы, сбрасываемые с российских истребителей Су-34, имели дальность полета до 80 км и использовались в основном в непосредственной близости от линии фронта. Но некоторые из них теперь оснащены реактивным двигателем, который увеличивает их дальность действия до 200 км», — пояснила газета.

Ранее об опасности модернизированного российского оружия сообщил американский портал The National Interest. «Если новая планирующая авиабомба докажет свою эффективность, она предоставит российским истребителям и бомбардировщикам дополнительный вариант нанесения удара. Подобные снаряды предоставляют возможность обхода украинской ПВО», — указало издание.

Что представляет собой КАБ с УМПК

КАБ с УМПК — это, по сути, гибрид бомбы и ракеты, рассказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

«Когда она сбрасывается, раскрываются крылья модуля планирования, включается двигатель, и все это доставляет боеприпас на расстояние — подтвержденное — до 200 км, а возможно, и больше. Такую бомбу трудно сбить, особенно учитывая, что ПВО противника ослаблена, а сама бомба несет большую угрозу, поскольку в ней значительный объем взрывчатки. Предположительно, чаще всего используются ФАБ-500, но точные данные не могу назвать. У нас также применяются корректируемые бомбы ФАБ-1000, ФАБ-3000», — сказал Дандыкин.

Авиатехник перевозит фугасные авиационные бомбы ФАБ Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Он пояснил, что сами бомбы могут быть советского производства, но модуль УМПК и ракетный ускоритель — это уже разработка современных российских конструкторов. «В советское время такого не было. У нас применялись ковровые бомбардировки, были прицельные устройства, но то, что появилось сейчас, — это другое», — подчеркнул Дандыкин.

Модуль УМПК дает не только возможность планирующего полета бомбы, но и существенно повышает точность удара, а также обеспечивает безопасность летчикам при выполнении бомбардировки, сказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.

«УМПК — это конструкция с электроникой, которая присоединяется к каждой бомбе. И теперь эта бомба становится „глазастой“, у нее появляются электронные „глаза“. В эту бомбу можно завести полетное задание, и вероятное отклонение бомбы от цели вообще сойдет на считаные метры. А ведь бомбы есть весом и полтонны, и больше. Таким образом, обычное оружие было превращено в высокоточное», — пояснил Баранец.

Также, по его словам, благодаря этому комплексу самолетам ВС РФ теперь не приходится заходить в опасную зону ПВО противника. «Теперь можно выпускать эту бомбу за 150 или даже 200 км от цели и уходить на аэродром. Все равно бомба идет в ту точку, которая заложена в ее электронные „мозги“», — добавил он.

Ту-22 Фото: РИА Новости

В чем преимущество советских бомб с модулем УМПК

Большие запасы времен СССР позволяют сделать планирующие бомбы гораздо более дешевым оружием, чем производство полностью новых боеприпасов, пояснил Дандыкин.

«В советское время готовились к серьезной войне с НАТО, поэтому запасы были сделаны по всему Союзу, и больше всего их осталось у нас. Это не значит, что мы не можем сами делать такие бомбы сейчас. Можем. Но если есть уже готовый запас, его можно модернизировать и потратиться только на модернизацию, а не на производство», — сказал Дандыкин.

По словам Баранца, главная выгода использования КАБ с УМПК заключается в том, что ВС РФ прицельно бьют противника и наносят ему «в разы больший урон».

«Одно дело — бомба, брошенная на глазок, которая разрывалась от опорного пункта противника в 200–300 метрах, а другое — высокоточная, которая летит прямо на позицию противника — в блиндаж, в штаб. Вот в чем выгода. Тут речь не о деньгах, а о том, что мы наносим противнику невосполнимый ущерб: мы его обезоруживаем, бьем так, как не били раньше. Вот в этом наше преимущество: мы точно уничтожаем противника, личный состав, его технику», — заключил Баранец.

